8/4見てさわって科学体験 ユニラブ 開催のお知らせ ～小中学生のための科学実験教室～



詳細は特設サイトをご覧ください。

早稲田大学（東京都新宿区 総長：田中愛治）（以下、早大）は、2026年8月4日（火）に「小中学生のための科学実験教室 ユニラブ*（以下、ユニラブ）」を開催します。

ユニラブでは小中学生が早大の施設や実験装置を実際に活用した実験や工作を体験する機会を提供しています。早大の教職員や学生と直接触れ合いながら、科学・技術に対する興味や関心を高めるとともに、早大を広く社会に公開することを目的とした取組です。1988年に始まり今年で37回目を迎え、これまで延べ34,000人以上の小中学生が参加しました。毎年大盛況の小中学生向けの早大ならではの実験教室です。是非、ご参加ください。

*ユニラブ（University Laboratoryから生まれた造語）

【開催日時】2026年8月4日（火）9:30-16:00（午前の部9:30～11:30、午後の部13:30～15:30）

【会 場】早稲田大学 西早稲田キャンパス（東京都新宿区大久保３－４－１）

【内 容】詳細は特別サイトをご覧ください（https://dpt-unilab.w.waseda.jp/）

実験教室（35テーマを実施） ※要事前申込制

実験や製作などの体験の中で科学の不思議を楽しみながら、知的好奇心を育みます。

例）目指せ！地球のお医者さん！ープラスチックたんていになろうー／向かい風でも進む⁉ふしぎなヨットカーをつくろう！／わせだクエスト！～プログラミングで敵を倒せ！～／踊(おど)るDNA 等

【申込期間】2026年6月30日（火）23時59分まで