昭和株式会社、複数ブランド横断で健康食品関連情報の確認導線を整備
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昭和株式会社、複数ブランド横断で健康食品関連情報の確認導線を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、複数ブランドを横断して確認できる資料導線の整備を進めています。皇方、継興、江戸、康頼、安土桃山などのブランドごとに、製品名、表示情報、原材料情報、製造関連資料、問い合わせ先を整理し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を目指します。 健康食品分野では、製品の特徴だけでなく、誰が販売し、どのブランドで展開し、どのような資料を確認できるかが重要になっています。昭和株式会社では、ブランドごとの情報を個別に発信するだけでなく、ブランド間の位置づけを整理し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料で参照しやすい構成に見直しています。 具体的には、ブランドロゴや商品写真、ラベル確認項目、製造関連資料、検査関連資料、問い合わせ窓口をテーマ別に管理します。製品紹介では過度な表現を避け、成分名、含有量、摂取目安、注意表示、販売主体など、確認可能な情報を中心に整理します。 また、NMN、魚油、コエンザイムQ10など、利用者から確認される機会が多い成分については、単品情報だけでなく、関連ブランドの資料所在を横断的に案内できるようにします。これにより、店頭案内やオンライン掲載の内容をそろえ、問い合わせ対応時にも同じ基本情報を参照できる体制を整えます。 昭和株式会社は今後も、健康食品を医薬品のように説明するのではなく、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく提示する方針です。ブランドごとの魅力を伝えながらも、資料管理と表示確認を重視し、継続的な情報発信を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、複数ブランド横断で健康食品関連情報の確認導線を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の情報発信において、複数ブランドを横断して確認できる資料導線の整備を進めています。皇方、継興、江戸、康頼、安土桃山などのブランドごとに、製品名、表示情報、原材料情報、製造関連資料、問い合わせ先を整理し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を目指します。 健康食品分野では、製品の特徴だけでなく、誰が販売し、どのブランドで展開し、どのような資料を確認できるかが重要になっています。昭和株式会社では、ブランドごとの情報を個別に発信するだけでなく、ブランド間の位置づけを整理し、店舗、オンライン、報道関係者向け資料で参照しやすい構成に見直しています。 具体的には、ブランドロゴや商品写真、ラベル確認項目、製造関連資料、検査関連資料、問い合わせ窓口をテーマ別に管理します。製品紹介では過度な表現を避け、成分名、含有量、摂取目安、注意表示、販売主体など、確認可能な情報を中心に整理します。 また、NMN、魚油、コエンザイムQ10など、利用者から確認される機会が多い成分については、単品情報だけでなく、関連ブランドの資料所在を横断的に案内できるようにします。これにより、店頭案内やオンライン掲載の内容をそろえ、問い合わせ対応時にも同じ基本情報を参照できる体制を整えます。 昭和株式会社は今後も、健康食品を医薬品のように説明するのではなく、健康食品として確認すべき情報を分かりやすく提示する方針です。ブランドごとの魅力を伝えながらも、資料管理と表示確認を重視し、継続的な情報発信を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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