データセンター市場の成長はクラウド導入と人工知能インフラ需要によるデジタル運用変革で加速
クラウドコンピューティング、人工知能、デジタル基盤の導入拡大により、安全なデータ保存、高速処理、高度な企業向け処理負荷を支える拡張性の高いデータセンターへの需要が増加しています。
データセンター市場の規模と成長速度
データセンター市場は、企業によるクラウドインフラ、人工知能処理能力、デジタル変革技術への投資拡大により急速に成長しています。
市場成長概要
分類 市場洞察
予測市場規模
2030年までに4,580億ドルを超える見込み
成長率
2030年まで年平均成長率9％で成長する見込み
親市場シェア
2030年までに9,870億ドル規模になると予測されるコンピュータハードウェア市場の約46％を占める見込み
情報技術産業への貢献
2030年までに13兆7,880億ドル規模になる情報技術産業の約3％を占める見込み
市場拡大は、大規模施設、安全なデータ保存、高速接続、人工知能、分析、企業向けコンピューティング処理を管理できるインフラへの需要増加によって支えられています。
データセンター市場成長を促進する主な要因
デジタルインフラ要件の拡大により、さまざまな産業で高度なデータセンター技術への需要が増加しています。主な成長要因は以下の通りです。
1. クラウドサービス拡大による大規模インフラ需要の増加
企業は従来型の情報技術環境からクラウド基盤へ移行しており、大規模および共同利用型データセンターへの需要が増加しています。クラウド導入の増加により、サーバー、保存ソリューション、ネットワークインフラへの需要が高まっています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.5％貢献すると予測されています。
2. デジタル変革によるデータ処理需要の増加
医療、銀行、小売、通信などの産業では、より大量のデジタル情報が生成されています。接続機器、オンライン基盤、デジタルサービスの利用拡大により、信頼性の高いデータセンター容量への需要が強化されています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.4％貢献すると予測されています。
3. 高性能コンピューティング需要による人工知能用途の拡大
人工知能、機械学習、大規模データ分析、複雑なシミュレーションには高度な計算環境が必要です。画像処理装置、高密度サーバー、高効率冷却技術への需要がインフラ投資を加速しています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.3％貢献すると予測されています。
詳細な市場成長洞察はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=30247&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353046/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353046/images/bodyimage2】
データセンターの将来を変える新たな動向
技術革新により、データセンターは従来型の保存施設から、知的で自動化された高性能デジタルインフラ基盤へ変化しています。
人工知能対応インフラ開発
人工知能導入の増加により、高度な計算処理に対応できるデータセンターへの需要が拡大しています。運営企業は高密度サーバー、専用処理装置、最適化されたインフラへ投資しています。
大規模データセンター拡大
クラウド提供企業は、企業向け用途、保存、人工知能サービス需要の増加に対応するため、大規模施設を拡大しています。2026年5月、マイクロソフト株式会社はクラウドおよび人工知能需要を支えるため、ハイデラバードにインド最大規模のデータセンター施設を発表しました。
データセンター市場の規模と成長速度
データセンター市場は、企業によるクラウドインフラ、人工知能処理能力、デジタル変革技術への投資拡大により急速に成長しています。
市場成長概要
分類 市場洞察
予測市場規模
2030年までに4,580億ドルを超える見込み
成長率
2030年まで年平均成長率9％で成長する見込み
親市場シェア
2030年までに9,870億ドル規模になると予測されるコンピュータハードウェア市場の約46％を占める見込み
情報技術産業への貢献
2030年までに13兆7,880億ドル規模になる情報技術産業の約3％を占める見込み
市場拡大は、大規模施設、安全なデータ保存、高速接続、人工知能、分析、企業向けコンピューティング処理を管理できるインフラへの需要増加によって支えられています。
データセンター市場成長を促進する主な要因
デジタルインフラ要件の拡大により、さまざまな産業で高度なデータセンター技術への需要が増加しています。主な成長要因は以下の通りです。
1. クラウドサービス拡大による大規模インフラ需要の増加
企業は従来型の情報技術環境からクラウド基盤へ移行しており、大規模および共同利用型データセンターへの需要が増加しています。クラウド導入の増加により、サーバー、保存ソリューション、ネットワークインフラへの需要が高まっています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.5％貢献すると予測されています。
2. デジタル変革によるデータ処理需要の増加
医療、銀行、小売、通信などの産業では、より大量のデジタル情報が生成されています。接続機器、オンライン基盤、デジタルサービスの利用拡大により、信頼性の高いデータセンター容量への需要が強化されています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.4％貢献すると予測されています。
3. 高性能コンピューティング需要による人工知能用途の拡大
人工知能、機械学習、大規模データ分析、複雑なシミュレーションには高度な計算環境が必要です。画像処理装置、高密度サーバー、高効率冷却技術への需要がインフラ投資を加速しています。
成長への影響：年間市場成長率に約2.3％貢献すると予測されています。
詳細な市場成長洞察はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=30247&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353046/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353046/images/bodyimage2】
データセンターの将来を変える新たな動向
技術革新により、データセンターは従来型の保存施設から、知的で自動化された高性能デジタルインフラ基盤へ変化しています。
人工知能対応インフラ開発
人工知能導入の増加により、高度な計算処理に対応できるデータセンターへの需要が拡大しています。運営企業は高密度サーバー、専用処理装置、最適化されたインフラへ投資しています。
大規模データセンター拡大
クラウド提供企業は、企業向け用途、保存、人工知能サービス需要の増加に対応するため、大規模施設を拡大しています。2026年5月、マイクロソフト株式会社はクラウドおよび人工知能需要を支えるため、ハイデラバードにインド最大規模のデータセンター施設を発表しました。