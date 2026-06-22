【締切まで8日｜参加申込受付中】全10回のセミナー・ワークショップと専門家派遣で中小企業のサイバーセキュリティ対策を支援｜令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム
東京都では、サイバーセキュリティ対策を継続的に実施できる社内体制づくりを支援するため、都内中小企業者を対象に「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム」を実施します。
本事業は、基本的なセキュリティ対策は実施しているものの、「次に何をしたらいいか分からない」と感じている中小企業を対象に、セミナー・ワークショップと専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ人材の育成と社内体制整備を後押しするものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353025/images/bodyimage1】
【本事業の支援内容】
支援(1) 全10回のセミナー・ワークショップ
セミナーでは、サイバーセキュリティを取り巻く背景、企業経営に必要なIT活用、ISMS等のフレームワーク、組織として実践するための知識、人材育成、サイバーレジリエンスなどについて学びます。
ワークショップでは、セミナーで得た知識をもとに、参加企業同士で課題や取組事例、問題点を共有し、対策を検討します。
インシデント事例やリスクアセスメント、対策基準の作成、インシデント対応計画の検討などを通じて、実践力の強化を目指します。
支援(2) 全4回の専門家派遣
参加企業の皆様がワークショップを通じて洗い出した課題の解決を支援するため、専門家派遣を実施します。
専門家は、参加企業の状況をヒアリングし、解決すべき課題の整理、対策の方向性検討、実行に向けた助言を行います。
セミナー・ワークショップで得た知見を活かしながら、参加企業が自ら対策を立案できるよう支援します。
支援(3) テキスト・事例集の作成・公開
本事業では、取組内容や成果、参加企業の声などをもとに、テキストや事例集を作成し、事業ホームページ等で公開します。
これにより、参加企業だけでなく、広く中小企業全体がセキュリティ対策を実行する際に活用できるツールとして展開し、中小企業全体のサイバーセキュリティ体制強化を目指します。
【参加のメリット】
・専門知識や実践的な課題解決の手法を学べます。
・参加企業同士のディスカッションを通じて、多様な課題や対策事例に触れることができます。
・専門家派遣により、自社が直面している課題の解決を図れます。
・参加後には、自社でセキュリティ対策計画を立てられる状態を目指せます。
・DX推進に必要なセキュリティの考え方やサプライチェーン対策などの最新動向も学べます。
【募集企業数】
40社
※応募多数の場合は、多様な業種の皆様にご参加いただけるよう配慮し、参加企業を選考します。
【対象企業】
東京都内に主たる事業所を有する中小企業者
UTMやEDR等の一定程度のセキュリティ機器・ソフトウェアを導入している企業
情報セキュリティポリシーを整備済みの企業
本事業に意欲的に参加できる経営層、セキュリティ担当者等
【詳細・お申込みはこちら】
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
※事業説明会の動画をHP上で視聴できます。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
本事業は、基本的なセキュリティ対策は実施しているものの、「次に何をしたらいいか分からない」と感じている中小企業を対象に、セミナー・ワークショップと専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ人材の育成と社内体制整備を後押しするものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353025/images/bodyimage1】
【本事業の支援内容】
支援(1) 全10回のセミナー・ワークショップ
セミナーでは、サイバーセキュリティを取り巻く背景、企業経営に必要なIT活用、ISMS等のフレームワーク、組織として実践するための知識、人材育成、サイバーレジリエンスなどについて学びます。
ワークショップでは、セミナーで得た知識をもとに、参加企業同士で課題や取組事例、問題点を共有し、対策を検討します。
インシデント事例やリスクアセスメント、対策基準の作成、インシデント対応計画の検討などを通じて、実践力の強化を目指します。
支援(2) 全4回の専門家派遣
参加企業の皆様がワークショップを通じて洗い出した課題の解決を支援するため、専門家派遣を実施します。
専門家は、参加企業の状況をヒアリングし、解決すべき課題の整理、対策の方向性検討、実行に向けた助言を行います。
セミナー・ワークショップで得た知見を活かしながら、参加企業が自ら対策を立案できるよう支援します。
支援(3) テキスト・事例集の作成・公開
本事業では、取組内容や成果、参加企業の声などをもとに、テキストや事例集を作成し、事業ホームページ等で公開します。
これにより、参加企業だけでなく、広く中小企業全体がセキュリティ対策を実行する際に活用できるツールとして展開し、中小企業全体のサイバーセキュリティ体制強化を目指します。
【参加のメリット】
・専門知識や実践的な課題解決の手法を学べます。
・参加企業同士のディスカッションを通じて、多様な課題や対策事例に触れることができます。
・専門家派遣により、自社が直面している課題の解決を図れます。
・参加後には、自社でセキュリティ対策計画を立てられる状態を目指せます。
・DX推進に必要なセキュリティの考え方やサプライチェーン対策などの最新動向も学べます。
【募集企業数】
40社
※応募多数の場合は、多様な業種の皆様にご参加いただけるよう配慮し、参加企業を選考します。
【対象企業】
東京都内に主たる事業所を有する中小企業者
UTMやEDR等の一定程度のセキュリティ機器・ソフトウェアを導入している企業
情報セキュリティポリシーを整備済みの企業
本事業に意欲的に参加できる経営層、セキュリティ担当者等
【詳細・お申込みはこちら】
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
※事業説明会の動画をHP上で視聴できます。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
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