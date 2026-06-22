【星座デザイン追加！】TO&FROアイテムをカスタマイズできる人気の「プリントサービス」に新デザインとして12星座が登場。6/25よりオンラインショップとKAJI FACTORY PARK店にて展開
創業92年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、オンラインショップとKAJI FACTORY PARK店にて限定で実施している「プリントサービス」に新デザインとして『星座』シリーズを2026年6月25日に追加いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage1】
TO&FROがコンセプトに掲げる「気持ちまで軽くなる軽さ」、その"軽さ"とは、単に物理的な軽さだけを指すのではありません。お気に入りのものを身につけることで心が弾んだり、自分らしさを感じられたりすることも、私たちが考える"軽さ"のひとつです。
今回、プリントサービスに追加する『星座』シリーズも、企画からデザインまで全プロセスのベースにその思いがあります。古来、旅人たちは星座を道しるべに夜空を見上げてきました。また、自分の星座に親しみを感じたり、大切な人の星座を思い浮かべたりと、星座は私たちにとってちょっと特別でありながら、身近な存在でもあります。
TO&FROのアイテムに『星座』をプリントすることで、日常のおでかけや旅の時間に、自分だけの特別な意味を添えられるよう願いを込めました。自分の星座を、お気に入りのアイテムにプリントする楽しさはもちろん、大切な方へのギフトに特別感をプラスするカスタマイズとしてもご活用いただけます。
軽やかに出かけるその先で、ふと夜空を見上げたくなるように、新たに追加する12の『星座』は、使う人それぞれの旅や日常に寄り添うデザインを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage2】
■TO&FRO プリントサービスについて
TO&FROのプリントサービスは、プリント対象のTO&FROアイテムにお好きなデザインを追加できるカスタマイズサービスです。生地から生産するファクトリーブランドとして、軽さと機能性にこだわったアイテムに、自分らしさや遊び心をプラスし、長くご愛用いただきたいという思いを込め、オンラインショップおよびKAJI FACTORY PARK店限定で展開しています。
英数記号・ひらがな・カタカナの文字入れや、オリジナルデザイン、TO&FROロゴなどを＋550円～プリントしていただけます。お好きな文字列を指定できるので、イニシャルやお名前はもちろん、お好きな言葉や記念日など自由自在にカスタマイズが可能。「デザイン＋お名前」などの複数プリントもでき、お好みにあわせてTO&FROのアイテムをより自分らしくお楽しみいただけます。
現在は、隔月で季節にあわせた限定オリジナルデザインを発表している他、百万石フォントのデザイン、KUTANI SEALとのコラボレーションデザインも定期的に新デザインを展開しています。今回追加される『星座』プリントで、より多くの方にTO&FROのプリントサービスをご活用いただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage3】
■『星座』プリントについて
12星座のデザインを、1点＋550円でプリントしていただけます。
※各星座の期間は目安です。年によって前後する場合があります。牡羊座（ARIES）：3月21日～4月19日
牡牛座（TAURUS）：4月20日～5月20日
双子座（GEMINI）：5月21日～6月21日
蟹座（CANCER）：6月22日～7月22日
獅子座（LEO）：7月23日～8月22日
乙女座（VIRGO）：8月23日～9月22日
天秤座（LIBRA）：9月23日～10月23日
蠍座（SCORPIO）：10月24日～11月22日
射手座（SAGITTARIUS）：11月23日～12月21日
山羊座（CAPRICORN）：12月22日～1月20日
水瓶座（AQUARIUS）：1月21日～2月18日
魚座（PISCES）：2月19日～3月20日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage4】
◯開始時期
2026/6/25から、プリントサービスにデザイン追加
◯価格
星座デザイン1点につき、商品代金＋550円
◯展開店舗
【TO&FRO KAJI FACTORY PARK】※2026/6/25より展開
住所：石川県かほく市大崎ヲ102-1 カジファクトリーパーク1F
時間：午前11時～午後6時
【TO&FROオンラインショップ】 ※2026/6/25より展開
https://toandfro.shop/
◯プリントサービス紹介ページ
https://toandfro.shop/pages/guide-print
配信元企業：カジレーネ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage1】
TO&FROがコンセプトに掲げる「気持ちまで軽くなる軽さ」、その"軽さ"とは、単に物理的な軽さだけを指すのではありません。お気に入りのものを身につけることで心が弾んだり、自分らしさを感じられたりすることも、私たちが考える"軽さ"のひとつです。
今回、プリントサービスに追加する『星座』シリーズも、企画からデザインまで全プロセスのベースにその思いがあります。古来、旅人たちは星座を道しるべに夜空を見上げてきました。また、自分の星座に親しみを感じたり、大切な人の星座を思い浮かべたりと、星座は私たちにとってちょっと特別でありながら、身近な存在でもあります。
TO&FROのアイテムに『星座』をプリントすることで、日常のおでかけや旅の時間に、自分だけの特別な意味を添えられるよう願いを込めました。自分の星座を、お気に入りのアイテムにプリントする楽しさはもちろん、大切な方へのギフトに特別感をプラスするカスタマイズとしてもご活用いただけます。
軽やかに出かけるその先で、ふと夜空を見上げたくなるように、新たに追加する12の『星座』は、使う人それぞれの旅や日常に寄り添うデザインを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage2】
■TO&FRO プリントサービスについて
TO&FROのプリントサービスは、プリント対象のTO&FROアイテムにお好きなデザインを追加できるカスタマイズサービスです。生地から生産するファクトリーブランドとして、軽さと機能性にこだわったアイテムに、自分らしさや遊び心をプラスし、長くご愛用いただきたいという思いを込め、オンラインショップおよびKAJI FACTORY PARK店限定で展開しています。
英数記号・ひらがな・カタカナの文字入れや、オリジナルデザイン、TO&FROロゴなどを＋550円～プリントしていただけます。お好きな文字列を指定できるので、イニシャルやお名前はもちろん、お好きな言葉や記念日など自由自在にカスタマイズが可能。「デザイン＋お名前」などの複数プリントもでき、お好みにあわせてTO&FROのアイテムをより自分らしくお楽しみいただけます。
現在は、隔月で季節にあわせた限定オリジナルデザインを発表している他、百万石フォントのデザイン、KUTANI SEALとのコラボレーションデザインも定期的に新デザインを展開しています。今回追加される『星座』プリントで、より多くの方にTO&FROのプリントサービスをご活用いただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage3】
■『星座』プリントについて
12星座のデザインを、1点＋550円でプリントしていただけます。
※各星座の期間は目安です。年によって前後する場合があります。牡羊座（ARIES）：3月21日～4月19日
牡牛座（TAURUS）：4月20日～5月20日
双子座（GEMINI）：5月21日～6月21日
蟹座（CANCER）：6月22日～7月22日
獅子座（LEO）：7月23日～8月22日
乙女座（VIRGO）：8月23日～9月22日
天秤座（LIBRA）：9月23日～10月23日
蠍座（SCORPIO）：10月24日～11月22日
射手座（SAGITTARIUS）：11月23日～12月21日
山羊座（CAPRICORN）：12月22日～1月20日
水瓶座（AQUARIUS）：1月21日～2月18日
魚座（PISCES）：2月19日～3月20日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352640/images/bodyimage4】
◯開始時期
2026/6/25から、プリントサービスにデザイン追加
◯価格
星座デザイン1点につき、商品代金＋550円
◯展開店舗
【TO&FRO KAJI FACTORY PARK】※2026/6/25より展開
住所：石川県かほく市大崎ヲ102-1 カジファクトリーパーク1F
時間：午前11時～午後6時
【TO&FROオンラインショップ】 ※2026/6/25より展開
https://toandfro.shop/
◯プリントサービス紹介ページ
https://toandfro.shop/pages/guide-print
配信元企業：カジレーネ株式会社
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