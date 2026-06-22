幹細胞治療市場は2035年に36億5,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは幹細胞治療市場を分析・予測した市場調査報告書「幹細胞治療市場規模、シェア、動向、2035年までの世界予測 - Stem Cell Therapy Market - Global Forecast To 2035」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に4億8,000万米ドル規模となり、2026年から2035年までに年平均成長率（CAGR）25.3%で成長し、2035年には36億5,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「幹細胞治療市場 - 細胞源（脂肪組織、骨髄、胎盤、臍帯、iPSC）、種類（自家幹細胞）、治療用途（筋骨格系、創傷、手術、心血管系、神経系）、エンドユーザー - 2035年までの世界予測 - Stem Cell Therapy Market by Cell Source (Adipose Tissue, Bone Marrow, Placenta, Umbilical Cord, iPSC), Type (Autologus Stem Cell), Therapeutic Application (Musculoskeletal, Wounds, Surgeries, Cardiovascular, Neurological), End User - Global Forecast to 2035」は幹細胞治療の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
細胞源別幹細胞治療市場
● 脂肪組織由来間葉系幹細胞
● 骨髄由来間葉系幹細胞
● 胎盤／臍帯由来間葉系幹細胞
● 誘導多能性幹細胞（iPSC）
● 胚性幹細胞（ESC）
● 組織特異的幹細胞
● その他の細胞源
種類別幹細胞治療市場
● 同種幹細胞療法
● 自家幹細胞療法
治療用途別幹細胞治療市場
● 筋骨格系疾患
● 創傷と手術
● 炎症性疾患と自己免疫疾患
● 心血管疾患
● 神経疾患
● 糖尿病および代謝性疾患
● その他の治療用途
エンドユーザ別幹細胞治療市場
● 病院
● 専門／幹細胞クリニック
● その他のエンドユーザ
地域別幹細胞治療市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● その他の中東
アフリカ
調査対象企業
● Vericel Corporation (米国)
● Mesoblast (オーストラリア)
● MEDIPOST (韓国)
● JCRファーマ株式会社 (日本)
● 武田薬品工業株式会社 (日本)
● Anterogen Co., Ltd. (韓国)
● CorestemChemon Inc. / Corestem, Inc. (韓国)
● Vertex Pharmaceuticals (米国)
● Pharmicell Co., Ltd. (韓国)
● Holostem Terapie Avanzate Srl (イタリア)
● Stempeutics Research Pvt. Ltd. (インド)
● Cipla Limited (インド)
● Bayer AG (ドイツ)
● Aspen Neuroscience (米国)
● Longeveron Inc. (米国)
● Smith+Nephew (英国)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353051/images/bodyimage1】
レポート概要
幹細胞治療市場 - 細胞源（脂肪組織、骨髄、胎盤、臍帯、iPSC）、種類（自家幹細胞）、治療用途（筋骨格系、創傷、手術、心血管系、神経系）、エンドユーザー - 2035年までの世界予測
Stem Cell Therapy Market by Cell Source (Adipose Tissue, Bone Marrow, Placenta, Umbilical Cord, iPSC), Type (Autologus Stem Cell), Therapeutic Application (Musculoskeletal, Wounds, Surgeries, Cardiovascular, Neurological), End User - Global Forecast to 2035
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmbt5049/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
細胞源別幹細胞治療市場
● 脂肪組織由来間葉系幹細胞
● 骨髄由来間葉系幹細胞
● 胎盤／臍帯由来間葉系幹細胞
● 誘導多能性幹細胞（iPSC）
● 胚性幹細胞（ESC）
● 組織特異的幹細胞
● その他の細胞源
種類別幹細胞治療市場
● 同種幹細胞療法
● 自家幹細胞療法
治療用途別幹細胞治療市場
● 筋骨格系疾患
● 創傷と手術
● 炎症性疾患と自己免疫疾患
● 心血管疾患
● 神経疾患
● 糖尿病および代謝性疾患
● その他の治療用途
エンドユーザ別幹細胞治療市場
● 病院
● 専門／幹細胞クリニック
● その他のエンドユーザ
地域別幹細胞治療市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東
● GCC諸国
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● その他の中東
アフリカ
調査対象企業
● Vericel Corporation (米国)
● Mesoblast (オーストラリア)
● MEDIPOST (韓国)
● JCRファーマ株式会社 (日本)
● 武田薬品工業株式会社 (日本)
● Anterogen Co., Ltd. (韓国)
● CorestemChemon Inc. / Corestem, Inc. (韓国)
● Vertex Pharmaceuticals (米国)
● Pharmicell Co., Ltd. (韓国)
● Holostem Terapie Avanzate Srl (イタリア)
● Stempeutics Research Pvt. Ltd. (インド)
● Cipla Limited (インド)
● Bayer AG (ドイツ)
● Aspen Neuroscience (米国)
● Longeveron Inc. (米国)
● Smith+Nephew (英国)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353051/images/bodyimage1】
レポート概要
幹細胞治療市場 - 細胞源（脂肪組織、骨髄、胎盤、臍帯、iPSC）、種類（自家幹細胞）、治療用途（筋骨格系、創傷、手術、心血管系、神経系）、エンドユーザー - 2035年までの世界予測
Stem Cell Therapy Market by Cell Source (Adipose Tissue, Bone Marrow, Placenta, Umbilical Cord, iPSC), Type (Autologus Stem Cell), Therapeutic Application (Musculoskeletal, Wounds, Surgeries, Cardiovascular, Neurological), End User - Global Forecast to 2035
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmbt5049/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
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