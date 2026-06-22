昭和株式会社、魚油関連製品のEPA・DHA表示確認ポイントを整理
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昭和株式会社、魚油関連製品のEPA・DHA表示確認ポイントを整理 昭和株式会社は、魚油関連製品の情報整理において、EPA・DHAの表示、内容量、原材料名、検査関連資料の確認ポイントを整理しました。魚油関連製品は、ラベル上の成分名や含有量、ロット資料、問い合わせ先を確認しやすくすることが重要です。 今回の整理では、製品紹介の表現を広げるのではなく、利用者が購入前に確認しやすい基本情報を中心にまとめます。特に、EPA・DHAの記載方法、内容量の単位、原材料表示、保存方法、注意表示などを確認項目として扱います。 昭和株式会社は、店頭およびオンラインでの案内において、健康食品としての位置づけを明確にし、過度な訴求を避けながら、確認可能な資料をもとに分かりやすい情報提供を進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、魚油関連製品のEPA・DHA表示確認ポイントを整理 昭和株式会社は、魚油関連製品の情報整理において、EPA・DHAの表示、内容量、原材料名、検査関連資料の確認ポイントを整理しました。魚油関連製品は、ラベル上の成分名や含有量、ロット資料、問い合わせ先を確認しやすくすることが重要です。 今回の整理では、製品紹介の表現を広げるのではなく、利用者が購入前に確認しやすい基本情報を中心にまとめます。特に、EPA・DHAの記載方法、内容量の単位、原材料表示、保存方法、注意表示などを確認項目として扱います。 昭和株式会社は、店頭およびオンラインでの案内において、健康食品としての位置づけを明確にし、過度な訴求を避けながら、確認可能な資料をもとに分かりやすい情報提供を進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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