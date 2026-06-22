菰野町、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、亀山市、桑名市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町の5市5町で構成する「北伊勢広域観光推進協議会」は、2026年6月24日（水）から6月30日（火）までの7日間、東京都庁の「全国観光PRコーナー」にて観光物産フェアを出展いたします。





期間中は、北伊勢エリア10市町のパンフレット配布や見どころを紹介する「観光PR」をはじめ、各市町が誇る選りすぐりの美味しい「特産品」を日替わりで多数販売いたします。首都圏にいながら三重県北伊勢地域の魅力を五感で体感できる貴重な機会です。皆様のご来訪を心よりお待ちしております。





開催概要

開催期間：2026年6月24日（水）～ 6月30日（火）［7日間・日替わり出展］

会 場： 東京都庁第一本庁舎1階南側 全国観光PRコーナー(東京都新宿区西新宿2丁目7)

主 催： 北伊勢広域観光推進協議会

出展スケジュールおよび営業時間

日によって営業時間および出展する市町が異なります。

6月24日（水） 11:00 ～ 17:30 ｜ 桑名市（安永餅）、木曽岬町（MINIとまとジュース）

6月25日（木） 11:00 ～ 17:30 ｜ いなべ市（石榑茶）、東員町（さつまいもマドレーヌ）

6月26日（金） 11:00 ～ 17:30 ｜ 鈴鹿市、朝日町（Asahiブレンドコーヒー豆）

6月27日（土） 11:00 ～ 17:30 ｜ 鈴鹿市（作酒饅頭）

6月28日（日） 11:00 ～ 17:30 ｜ 四日市市（茶房露 ちゃぼうろ）

6月29日（月） 11:00 ～ 17:30 ｜ 四日市市、川越町（つくだ煮屋のたまり叉焼）

6月30日（火） 11:00 ～ 14:00 ｜ 亀山市（山里）、菰野町（MOOMIN 湯の花せんべい）

※ご当地キャラクターの登場はありません。

※販売品目は日によって変更となる場合や、売切れとなる場合がございます。











【問い合わせ先】

北伊勢広域観光推進協議会事務局

電話番号：059-391-1129

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/11/10375.html