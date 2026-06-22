航空宇宙および防衛Cクラス部品市場、2035年に317億米ドル規模へ｜CAGR 4.75％で進むサプライチェーン高度化と軽量・高信頼部品需要の拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

航空宇宙および防衛Cクラス部品市場、2035年に317億米ドル規模へ｜CAGR 4.75％で進むサプライチェーン高度化と軽量・高信頼部品需要の拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース