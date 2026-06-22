株式会社ワイドレジャー（本社：福岡県小郡市、代表取締役社長：菊池太一郎）が運営するアミューズメント施設「楽市楽座」は、2026年6月27日（土）から7月12日（日）まで、全国の楽市楽座店舗にて、大好評キャンペーン企画「ラッキー500」を開催いたします。 本キャンペーンでは、対象機種に500円を投入いただいたお客様へ、ノベルティをプレゼント致します。 今回はカラフルなくま型スポンジをプレゼントします。ピンク、ブルー、グリーン、イエローなどの明るい色合いと、くまをかたどったかわいらしいデザインが特徴です。キッチンや洗面所などで日常的に使えるスポンジに、思わず並べたくなる見た目の楽しさを加えました。 また、スポンジに付いているシールをめくり、「当たり」が出たお客様には、話題のシールなどの当たり景品をプレゼントします。対象機種で遊ぶ楽しさに加え、シールをめくる瞬間のワクワク感もお楽しみいただけます。 キャンペーンのメッセージは、「いやなことは洗って流す。」です。 雨の日が増え、気分も沈みやすくなる梅雨の季節に、ゲームを楽しむ時間だけでなく持ち帰った後の日常にも少し楽しい気持ちを届けたいという思いから、本企画を実施します。 楽市楽座は今後も、遊びの時間にちょっとした驚きや楽しさを加える企画を通じて、地域のお客様に身近なアミューズメント体験を提供してまいります。

「ラッキー500」概要

開催期間 2026年6月27日（土）～2026年7月12日（日） ※期間中であっても、プレゼント品がなくなり次第終了となります。 実施店舗 全国の楽市楽座店舗 ※以下の店舗でも実施いたします。 ・アミューズメントパーク奈良登美ヶ丘 ・スペースタイム25 サンリブ宗像店 内容 対象機種に500円を投入いただいたお客様へ、カラフルなくま型スポンジをプレゼントいたします。 スポンジに付いているシールをめくり、“当たり”が出たお客様には、店舗のインフォメーションにて、話題のシールなどの当たり景品と交換いたします。 参加条件 対象機種への500円投入 ※コインを投入する前に、店舗スタッフへお知らせください。 注意事項 ・スポンジおよび当たり景品は数量限定です。 ・各店舗ごとに、プレゼント品がなくなり次第終了となります。 ・対象機種の詳細は、店頭POP等をご確認ください。 ・当たりが出た場合は、シールを店舗のインフォメーションまでお持ちください。

企業概要

企業名：株式会社ワイドレジャー 住所 ：〒838-0141 福岡県小郡市小郡2413-1 お問い合わせ先：株式会社ワイドレジャーHP お問い合わせフォーム https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html