株式会社エス・プランニング(本社：広島県)は2026年7月11日(土)より三宮オーパ2(5階特設会場)にて、夏季限定ホラー イベント「神戸ホラーコレクション2026」を開催いたします。

会場には4種類の異なるお化け屋敷が集結し、来場者が主人公となる没入型ホラーアトラクションをお楽しみいただけます。





神戸ホラー コレクションメインビジュアル





■神戸ホラー コレクション2026とは

「神戸ホラーコレクション2026」は、4つの異なるお化け屋敷を巡りながら、一つの物語の真相に迫る体験型ホラーイベントです。

それぞれ独立した恐怖を描く『タブー』『ダークネス』『ヴィレッジ』『ドールズ』。

しかし、その物語はすべて繋がっています。

参加者は事件の当事者として恐怖の世界へ足を踏み入れ、呪われた物語の真相へと近づいていきます。

まるで一本のホラー映画の主人公になったかのような没入感。









■企画背景

近年、体験型エンターテインメント市場は拡大を続けており、単なる「見る恐怖」ではなく、「自ら体験する恐怖」への需要が高まっています。

神戸ホラーコレクションは、ホラーファンはもちろん、友人同士やカップル、ファミリー層まで幅広く楽しめるホラーイベントとして企画されました。

ストーリーが繋がっている、4つの異なる恐怖を1つの会場で体験できる全国的にも珍しいホラーイベントとなっています。









■主催者コメント

「恐怖にもさまざまな形があります。暗闇、音、空間、そして人間そのもの。神戸ホラーコレクションでは、それぞれ異なる恐怖を体験できる4つのお化け屋敷をご用意しました。今年の夏、神戸でしか味わえない恐怖体験をお届けします。」









■4種類のお化け屋敷

【タブー】

ルーム型お化け屋敷

閉ざされた空間で進行する禁忌の物語。

狭い空間を利用した恐怖を体験できます。





タブー ビジュアル





・ストーリー

禁じられた場所、触れてはいけない秘密に足を踏み入れたあなた。

好奇心から“タブー”を破ったことで、恐ろしい呪いに巻き込まれていく。





タブー ストーリー





【ダークネス】

暗闇型お化け屋敷

光のない世界で襲いかかる恐怖。

見えないからこそ想像が恐怖を増幅させます。





ダークネス ビジュアル





・ストーリー

あの化け物はなんだったのだろうか…ただ分かっているのはここにいてはダメだという事…

暗闇の中私は壁を頼りに僅かな光を追って進んでいく。





ダークネス ストーリー





【ヴィレッジ】

ウォークスルー型お化け屋敷

足を踏み入れてはいけなかった村。

家から逃げるあなたに降りかかる恐怖とは…





ヴィレッジ ビジュアル





・ストーリー

村人たちは異様な儀式を繰り返し、訪れた者を決して帰そうとしない。あなたは化け物からの追跡を逃れながら、この村から出るために前へ進み続ける。





ヴィレッジ ストーリー





【ドールズ】

サウンド型お化け屋敷

あなたの耳元で物語は進行します。

聞くだけの恐怖では終わらない。





ドールズ ビジュアル





・ストーリー

村から逃れるために逃げ込んだ場所は無数の人形が並ぶ不気味な部屋。

そこには“足りない一体”を探し続ける人形たちがいた。そしてあなたは、最後の一体として迎え入れられようとしている。





ドールズ ストーリー





■開催概要

イベント名 ： 神戸ホラーコレクション2026

会場 ： 三宮オーパ2 (5階 特設会場)

開催期間 ： 2026年7月11日・12日

2026年7月18日～9月23日

営業時間 ： 11:00～20:00(最終受付19:30)

料金(税込) ： * タブー ： 1,200円

* ダークネス ： 1,200円

* ヴィレッジ ： 1,500円

* ドールズ ： 1,200円

* 4つセット割： 4,500円