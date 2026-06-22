ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、冷却シリーズのPOP UPイベントを、2026年7月7日（火）～7月13日（月）の7日間、CHOOSEBASE SHIBUYA（西武渋谷店 パーキング館1階）にて開催します。PCM冷却ベストをはじめとする製品を実際に手に取り、冷却性能や使用感を体感いただける機会です。 猛暑日が続く日本の夏において、冷却ベストやアイスリングなどの暑熱対策製品への関心は高まる一方、オンライン上では実際の冷却性能や使用感が伝わりにくいという課題があります。今回のイベントでは、多くの人が集まる渋谷エリアで製品を直接体験いただくことで、暑熱対策の重要性と本シリーズの価値をより深くお伝えします。 先行情報： https://camp-fire.jp/projects/937384/

イベント概要

イベント名Mr.Nomads CHOOSEBASE SHIBUYA POP UP会期2026年7月7日（火）～7月13日（月）営業時間11:00～21:00会場CHOOSEBASE SHIBUYA（西武渋谷店 パーキング館1階 メインエントランス）住所東京都渋谷区宇田川町21-1スタッフ常駐日7月11日（土）・12日（日）※製品説明・ご質問対応あり入場料無料

展示製品

冷却ベスト（第4世代・3WAY） アイスバッグパッド（リュック装着型冷却パッド） ペット（犬）用アイスベスト（業界初※） ICE＆HOT 魔法瓶 ※業界初：2026年3月当社調べ／国内犬用冷却ベスト分野

CHOOSEBASE SHIBUYAを選んだ理由

CHOOSEBASE SHIBUYAは、オンラインとオフラインを融合した次世代型OMOストアとして、新しいブランドや商品との出会いを提供する場として注目されています。渋谷という高い情報発信力を持つ立地で、来場者に実際に製品を体験していただくことで、暑熱対策の重要性や製品の価値をより深く知っていただけると考えています。

製品特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により従来の冷却グッズでは実現できなかった長時間冷却を実現しています。第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。長時間着用でも自然でやさしい冷却を持続します。

3WAY使用が可能

全身冷却・部分冷却・背中冷却の3WAY使用が可能。全身冷却はベスト全体を着用して前面・背面・側面を同時に冷やし、部分冷却は取り外し可能なパッドを患部や首元など気になる箇所に当てて使用、背中冷却は背面パッドのみをリュック内側に装着して使用します。建築現場・農作業・倉庫工場・バイク・アウトドアなど、あらゆる「暑さに悩む場面」に対応した設計です。

使用テスト結果

テスト条件結果36℃環境・光なし（室内・身体密着）完全融化まで4.5～5時間45℃熱風送風・距離0.5m完全融化まで3.5時間45℃熱風送風・距離1m完全融化まで6時間冷蔵（3℃）で結晶化完全結晶まで3時間冷凍（-18℃）で結晶化完全結晶まで2時間

展示製品の紹介

PCM冷却ベスト

2つの特許構造と3つの冷却技術を融合した次世代冷却ウェア。全身冷却・部分冷却・背中冷却の3WAY使用が可能で、電源不要・最大5時間冷却を実現。冷えすぎない28℃設計で、建築現場・農作業・アウトドアなどあらゆる場面に対応します。

冷感バックパッド

リュックの背面ポケットや内側に差し込むだけで背中を冷却するリュック装着型冷却パッド。着込む必要がなく電池切れの心配もありません。訪問先の室内（28℃以下）で自然に再凍結するため、冷凍庫なしで一日中の冷却サイクルを維持できます。

ペット（犬）用アイスベスト

犬の体に合わせた28℃設計の冷却ベスト。多段階構造で毛をかき分けて地肌に密着し、しっかり冷却します。S／MLの2サイズ展開で、延長ベルト付属により胴回り約80cmまで対応。愛犬の夏の熱中症対策にご活用いただけます。

ICE＆HOT 魔法瓶

220mL・175gのコンパクトな冷温両用魔法瓶。全パーツ取り外し洗浄可能で、清潔に保てます。ABS真空蓋採用。ブラック／ミルクホワイト／チェリーピンク／ミントグリーン／ペールブルー／タンの6色展開。

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ： https://www.nomadsstyle.com