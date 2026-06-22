株式会社松井製作所(大阪市中央区 代表取締役社長 松井 宏信)が主催する製造業向けオンラインイベント「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」の視聴予約受付を開始しました。





本イベントは、樹脂成形、ダイカスト、金属加工の各分野における最新技術や実践的な課題解決策を、専門企業によるウェビナー形式で紹介するオンラインイベントです。今回は新たに「次世代ダイカスト技術」「次世代金属加工技術」を同時開催テーマに加え、過去最多となる52ウェビナーを配信します。





Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026





成形不良対策、金型管理、温度管理、省人化、自動化、工程改善、金属3Dプリンティング、金型レス試作、表面処理、切削液管理、現場DXなど、製造現場が直面する幅広い課題に対し、各社の技術・製品・事例を通じて、次の一手を考えるためのヒントをお届けします。

イベントサイト： https://webinarweek.net/ww/202607GM/home/PR









■成形・鋳造・加工の“次”を知る、製造技術のオンラインイベント

製造業では、人手不足への対応、品質の安定化、段取り時間の短縮、エネルギーコストの抑制、開発・試作の短納期化など、現場ごとに多様な課題が顕在化しています。

一方で、これらの課題は単一の設備や工程だけで解決できるものではなく、金型、材料、成形機、周辺機器、解析、表面処理、自動化、デジタル化など、複数の技術領域を横断して検討することが重要になっています。

「Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026」では、樹脂成形を中心に、ダイカストや金属加工領域まで対象を広げ、製造現場の改善に役立つ52本のウェビナーを配信します。









■金型管理、不良対策、省人化、金属AMまで、現場課題に直結するテーマを網羅

本イベントでは、以下のような実務課題に関連するウェビナーを配信します。

・成形不良、そり変形、炭化・黒点、ガスベント詰まりなどの品質改善

・金型メンテナンス、金型温度管理、金型交換、段取り改善

・サイクルタイム短縮、省人化、自動化、作業効率化

・樹脂流動解析、金型挙動の見える化、機械学習によるデータ活用

・金属3Dプリンティング、金型レス試作、石膏鋳造、ADC12部品試作

・ダイカスト品質管理、環境配慮型ダイカスト、工法変更

・切削液管理、板金加工、冷間圧造、軽量・高機能材料技術

・省エネ、環境配慮、材料ロス低減につながる技術・製品

視聴者は、関心のある技術分野や自社の課題に合わせて、各ウェビナーを選択して予約・視聴できます。









■ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダなど32社が登壇

本イベントには、樹脂成形機、金型、周辺機器、解析、3Dプリンタ、表面処理、鋳造、金属加工、現場DXなどの各分野から、計32社が登壇します。

登壇企業には、ファナック株式会社、芝浦機械株式会社、株式会社日本製鋼所、株式会社ソディック、パナソニック コネクト株式会社、マツダ株式会社、株式会社松井製作所をはじめ、製造現場の課題解決に関わる専門企業が参加します。

各ウェビナーは25分枠で構成されており、製品・技術の概要だけでなく、現場での活用イメージや改善の考え方を短時間で把握しやすい内容となっています。









■このような方におすすめ

本イベントは、以下のような方におすすめです。

・樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関わる製造現場

・生産技術担当者・金型管理、金型交換、温度管理、成形不良対策に課題を感じている方

・省人化、自動化、工程改善、現場DXを検討している方

・開発・設計段階での試作短納期化や金型レス生産に関心がある方

・品質安定、生産性向上、省エネ、環境配慮を同時に進めたい方

・複数の技術・ソリューションを比較し、自社に合う改善策を探したい方









■開催概要

イベント名 ： Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／

次世代金属加工技術 Webinar Week 2026

会期 ： 2026年7月6日(月)～7月10日(金)

開催形式 ： オンライン配信

配信内容 ： 樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関する52ウェビナー

登壇企業数 ： 32社

参加費 ： 無料 ※要視聴登録

視聴方法 ： イベントサイトより視聴者登録のうえ、各ウェビナーを予約

イベントサイト： https://webinarweek.net/ww/202607GM/home/PR









■会社概要

商号 ： 株式会社松井製作所

代表者 ： 代表取締役 松井 宏信

所在地 ： 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17F

創業 ： 1912年3月

法人設立： 1967年8月

事業内容： プラスチック成形用設備・システムの製造販売

(金型温度調節機、樹脂乾燥機、輸送機、配合機、

粉砕機＆リサイクル機器他)

資本金 ： 2億円(単体)

URL ： https://matsui.net









■視聴予約について

本イベントは、視聴者登録後、スケジュール上の各ウェビナー詳細ページから視聴予約が可能です。各ウェビナーには視聴定員がありますので、関心のあるウェビナーは早めの予約をおすすめします。

招待コード：D6500932-PR