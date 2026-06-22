“みちょぱ“産休中の代演パーソナリティは 3児のママ“近藤千尋”さんに決定！！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2026年4月より“みちょぱ”こと池田美優さんがパーソナリティを務めるニッポン放送『#みちょパラ』（毎週日曜22時30分～）の冠スポンサーを務めてきました。この度、パーソナリティであるみちょぱさんが産休に入ることにともない、7月・8月の2か月間の代演パーソナリティを“近藤千尋”さんが担当することが決定いたしました。





みちょぱさんは、今年2月に妊娠を発表。妊娠・出産という人生の大きな節目を迎えるみちょぱさんをサポートする形で、4月からアカチャンホンポの冠提供がスタートし、番組でもマタニティライフや子育てにまつわる話題を届けてきました。7月から産休に入ることになり、タレントでモデルの近藤千尋さんに代演パーソナリティを担当いただくこととなりました。

近藤千尋さんは3人のお子さんを育てている子育ての先輩でもあり、番組でも引き続き子育てにまつわる話もしていただく予定です。

みちょぱさんから番組内にて「リスナー達はちぴちゃん（近藤千尋）に失礼の無いように。ちぴちゃんはきっと上手くやってくれるのではないかと思っています」とリスナーと近藤千尋さんにメッセージが送られました。

『#みちょパラ』では現在、近藤千尋さんへの質問やメッセージを募集しています。メールはmichopa@1242.comまで。近藤千尋さんがパーソナリティを担当する『アカチャンホンポ presents #みちょパラ』の初回放送は7月5日（日）22時30分より放送予定です。radikoのタイムフリー機能で放送後1週間聴取することができます。

【近藤千尋さんメッセージ】

3人のママとして感じたことや経験したことを、皆さんと共有しながら楽しい時間をお届けしたいと思います！そして、みちょぱが安心して出産・産休期間を過ごせるよう、私が責任を持って精一杯「＃みちょパラ」を守ります！







【番組概要】





■放送日時：毎週日曜日 22時30分～23時

■ネット局：新潟放送 毎週火曜日 21時～21時30分

■パーソナリティ：近藤千尋 （7月5日～8月30日予定）

■メールアドレス：michopa@1242.com

■番組ハッシュタグ： #みちょパラ

■提供社：株式会社赤ちゃん本舗

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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