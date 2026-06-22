株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ライフスタイルブランド「BANACO（バナコ）」より、新作収納家具「FELLI STORAGE RACK（フェリストレージラック）」を2026年7月1日（水）より発売いたします。

ラインナップは、オレンジ、イエロー、ブルー、ブラック、グレー、グリーンの定番6カラーに加え、CAViAR PRODUCTS限定カラーを展開。全国のBANACO取扱店およびCAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）にて販売いたします。

収納するためだけじゃない。空間を彩る、新しいシェルフ。

FELLI STORAGE RACKは、収納家具としての機能性と、インテリアとしてのデザイン性を兼ね備えたアイテムです。鮮やかなカラーの棚板と、無彩色でまとめられたシックなフレームの組み合わせは、収納家具でありながら空間の主役になる存在感を演出。お気に入りの本やレコード、植物、雑貨を飾るだけで、部屋全体にリズムと彩りを与えてくれます。オープン構造を採用することで圧迫感を抑え、リビングやベッドルーム、ワークスペースなど、さまざまな空間に自然に馴染みます。

韓国では"好きな色を選ぶ"人気アイテム。

韓国では3枚の棚板カラーを自由に組み合わせて購入できる人気シリーズとして展開されているFELLI STORAGE RACK。日本では製品仕様上、同色3枚セットでの販売となりますが、BANACOらしいポップなカラーリングはそのままに、全6色の豊富なカラーバリエーションをご用意しました。複数台を組み合わせることで、より自由度の高いカラーコーディネートも楽しめます。

CAViAR PRODUCTS限定モデルも登場。

今回の日本発売に合わせて、BANACOの日本輸入代理店であるキュレーションショップ「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」だけの特別仕様も制作。ブランドカラーであるブルー、グレー、ブラックの棚板を組み合わせたスペシャルエディションです。

通常モデルが同色3枚構成であるのに対し、限定モデルは3色すべて異なるカラーを採用。棚板は自由に組み替えることができるため、自分らしいカラー配置で空間を演出することが可能です。

暮らしに寄り添う、軽量設計と実用性。

シンプルな構造で組み立ても簡単。軽量設計のため移動や模様替えもしやすく、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に使用できます。棚板は1枚あたり約15kgまで対応し、日常使いの収納として十分な耐荷重を確保。表面には傷や汚れに強いマットなテクスチャ加工を施し、デザイン性だけでなく実用性にも配慮されています。

FELLI STORAGE RACK

【商品情報】 FELLI STORAGE RACK（フェリストレージラック） 価格：9,900円（税込）

カラー：ORANGE / YELLOW / BLUE / BLACK / GREY / GREEN / CAViAR PRODUCTS 別注カラー(BLUE/GREY/BLACK)

素材：スチール

サイズ：W600×D300×H720mm

耐荷重：棚板1枚当たり約15kg

【発売日】2026年7月1日(水)

【販売店舗】

・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）

・ZOZOTOWN

・全国のBANACO取扱店 ほか

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201