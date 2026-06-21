2026年度 建築設備士 第一次試験（学科）の自己採点をサポート　日建学院、無料WEB採点サービスを実施

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2026年6月21日（日）に実施される「2026年度（令和8年度）建築設備士 第一次試験（学科）」の受験者を対象に、無料で採点結果を確認できる「WEB採点サービス」を実施いたします。受験者が入力した解答をもとに、日建学院独自の解答に基づく採点結果をメールでお知らせいたします。採点結果は2026年6月23日（火）17：00頃から順次配信予定です。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/equipment/road/kaisoku/index.aspx2026年度（令和8年度）建築設備士 第一次試験（学科）解答速報

建築設備士は、建築設備の設計・工事監理に関する高度な専門知識を有する技術者資格であり、建築物の安全性や快適性、省エネルギー性能の向上を支える重要な役割を担っています。近年は、脱炭素社会の実現や建築物の高性能化に伴い、建築設備分野における専門技術者への期待がますます高まっています。

建築設備士試験は、設備設計や施工、法規など幅広い知識が求められるため、受験者の多くが試験終了後すぐに自己採点を行い、自身の理解度や合格の可能性を確認したいと考えています。日建学院では、受験者の皆さまが試験結果の目安を早期に把握し、今後の学習計画や第二次試験（設計製図）対策へ円滑に取り組めるよう、本サービスを提供しています。また、試験直後の振り返りや弱点分析をサポートすることで、受験者の資格取得を総合的に支援してまいります。

総評

2026年6月22日（月）公開予定です。

WEB採点サービス

※画像は過年度のものです

実際の試験で解答した内容と必要事項をご入力いただくことで、日建学院独自の解答に基づく採点結果をメールでお知らせいたします。ぜひご活用ください。

■ご利用期間

2026年6月21日（日）17：00頃～2026年6月29日（月）16：00

■採点結果

2026年6月23日（火）17：00頃よりメールにて配信開始予定

第二次試験（設計製図）対策

今から始める二次試験対策。過去問題の徹底分析と本年度予想問題で合格を目指す。

■建築設備士 二次試験対策Webコース

（1）合格に必要な知識を全10回の講義に凝縮

（2）いつでもどこでも学べるWeb講義

（3）過去問から試験傾向を徹底分析

受講料：100,000円（税込110,000円）

詳細・お申込はこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/equipment/lp/index.aspx

▼2026年度（令和8年度）建築設備士 第一次試験（学科）解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/equipment/road/kaisoku/index.aspx

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/