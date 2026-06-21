【岡山大学】岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）オンライン説明会を開催〔7/14,火 オンライン火災〕
2026（令和8）年 6月 21日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のグローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）では、2026年7月14日（火）18:00～18:45にオンライン説明会を開催します。
皆さんのご参加をお待ちしています。
【日 時】
2026年 7月 14日（火）18:00～18:45
【開催形式】
オンライン開催（Zoom）
【概 要】
Why GDP（グローバル・ディスカバリー・プログラム）？キーワードは「多様性」！世界各国から集まる海外生（留学生・帰国生など）と国内高校の出身生が英語を共通言語としてともに学ぶ学士課程プログラム：グローバル・ディスカバリー・プログラム（GDP）オンライン説明会を開催します！
【内 容】
１.プログラム概要説明
２.Q＆A
３.個別相談（事前申し込み制）
【説明会での言語】
日本語（個別相談は英語対応あり）
【お申込み方法方法】
下記のフォームからご登録をお願いします（締切日：7月7日（火）まで）。
申し込みされた方に招待URL（ミーティングID）をお送りします。
https://forms.gle/ukdHwWsUgNzT8tmj8
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20260714_flyer_gdp_info_session.pdf
【その他】
・事前申込なしでは、参加できません。
・複数名でのご参加の場合、申込は参加者様ごとに行ってください。
◆参 考
・岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム事務室
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7912、7915
E-mail: gdp-okayama◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えてください
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3857.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』
https://sxplatform.jp/
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)