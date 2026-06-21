【2026年6月】ネイティブキャンプ講師ランキング発表！世界中の人気講師がランクイン

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役：谷川 国洋)は、2026年6月の講師ランキングを発表いたしました。

本ランキングでは、2026年6月におけるレッスン数・評価・予約数などをもとに、多くのユーザーから支持された人気講師を紹介しています。世界140カ国以上の講師とのレッスンを通じて、学習者一人ひとりに合った英会話体験を提供しています。

■講師との出会いが英語学習継続の鍵に

ネイティブキャンプは、世界140カ国以上の講師と24時間365日、回数無制限で英会話レッスンを受講できるオンライン英会話サービスです。

英語学習を継続するうえで、自分に合った講師との出会いは、学習モチベーションの維持やスピーキング力向上に大きく関わります。講師ごとに得意分野やレッスンスタイル、対応教材、コミュニケーションの特徴は異なり、学習者は目的やレベルに合わせて講師を選ぶことが可能です。

今回、2026年6月の講師ランキングを発表することで、多くのユーザーに支持された講師を紹介し、講師選びの参考としてご活用いただくことを目的としています。

■2026年6月講師ランキング

【評価ランキング】

・1位 Joan講師

・2位 Armin講師

・3位 Stephen講師

評価ランキングURL :https://nativecamp.net/ranking?sort=rate&pagination=1&period=2026-06-01

【予約数ランキング】

・1位 Stephen講師

・2位 Joan講師

・3位 Uwais講師

予約数ランキングURL :https://nativecamp.net/ranking?sort=reserve&pagination=1&period=2026-06-01

【レッスン数ランキング】

・1位 Gary講師

・2位 Georgi講師

・3位 Mary講師

レッスン数ランキングURL :https://nativecamp.net/ranking?sort=lesson&pagination=1&period=2026-06-01

■ランクイン講師の特徴

・学習者の発話量を引き出し、英語を話す機会を増やせる講師が支持されています

・間違いを恐れず英語で話せる環境づくりが高く評価されました

・実践的なコミュニケーションを重視するレッスンスタイルが、多くの学習者から支持されています

・英語力向上を実感しやすいレッスン運営が、継続受講につながっています

オンライン英会話では、講師との相性やレッスンスタイルが学習継続の大きなポイントとなります。ネイティブキャンプでは、世界中の多様な講師陣の中から、自分の目的や学習スタイルに合った講師を選ぶことが可能です。

ネイティブキャンプは今後も、講師との出会いを通じて、英語学習者が楽しく、無理なく学び続けられるサービスの提供に努めてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数8,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media