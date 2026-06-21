【いわきFC】牛澤健 選手、水戸ホーリーホックより期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、水戸ホーリーホックの牛澤健 選手が期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。

移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中に水戸ホーリーホックと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【牛澤 健（TAKESHI USHIZAWA）】

| ポジション

DF

| 生年月日

2001年4月11日（25歳）

| 身長/体重

178cm / 73kg

| 出身

愛知県

| 経歴

守西FC → 名古屋グランパスU-12 → 名古屋グランパスU-15 → 名古屋グランパスU-18 → 中央大学 → 水戸ホーリーホック

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：39試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点、リーグカップ：2試合出場 / 0得点、天皇杯通算：2試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入することになりました、牛澤健です。

強い覚悟を持って、いわきFCに来ました。新たな環境で挑戦できることに感謝し、勝利のために全力で戦います。ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします」