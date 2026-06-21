【いわきFC】牛澤健 選手、水戸ホーリーホックより期限付き移籍加入のお知らせ

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株式会社いわきスポーツクラブ


このたび、いわきFCは、水戸ホーリーホックの牛澤健 選手が期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。


移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中に水戸ホーリーホックと対戦する全ての公式戦に出場することができません。



【牛澤 健（TAKESHI USHIZAWA）】




| ポジション


DF



| 生年月日


2001年4月11日（25歳）



| 身長/体重


178cm / 73kg



| 出身


愛知県



| 経歴


守西FC → 名古屋グランパスU-12 → 名古屋グランパスU-15 → 名古屋グランパスU-18 → 中央大学 → 水戸ホーリーホック



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点



＜通算＞
J2リーグ：39試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点、リーグカップ：2試合出場 / 0得点、天皇杯通算：2試合出場 / 0得点



| コメント


「このたび、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入することになりました、牛澤健です。
強い覚悟を持って、いわきFCに来ました。新たな環境で挑戦できることに感謝し、勝利のために全力で戦います。ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします」