【いわきFC】牛澤健 選手、水戸ホーリーホックより期限付き移籍加入のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2026年＞
＜通算＞
「このたび、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入することになりました、牛澤健です。
このたび、いわきFCは、水戸ホーリーホックの牛澤健 選手が期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中に水戸ホーリーホックと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【牛澤 健（TAKESHI USHIZAWA）】
| ポジション
DF
| 生年月日
2001年4月11日（25歳）
| 身長/体重
178cm / 73kg
| 出身
愛知県
| 経歴
守西FC → 名古屋グランパスU-12 → 名古屋グランパスU-15 → 名古屋グランパスU-18 → 中央大学 → 水戸ホーリーホック
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：39試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点、リーグカップ：2試合出場 / 0得点、天皇杯通算：2試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、水戸ホーリーホックから期限付き移籍で加入することになりました、牛澤健です。
強い覚悟を持って、いわきFCに来ました。新たな環境で挑戦できることに感謝し、勝利のために全力で戦います。ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします」