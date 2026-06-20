錆びるのではない、深まるのだ。高級真鍮が織りなす「経年変化」を愛でる、BLDBのアンティーク調立体メタルアート

碩輝網絡貿易有限公司

新品のときがもっとも美しいプラスチックや、永遠に変わらないデジタル画面に、私たちは少し退屈していないでしょうか。今、日本の本物志向の大人たち、そして・スチームパンク愛好家が熱視線を送る「育てるメタルクラフト」が登場しました。超精密メタル組み立てモデル専門ブランド「BLDB」（公式オンラインストア：https://bldb.jp ）は、高級真鍮（ブラス）を贅沢に採用したアンティーク調モデルを展開いたします。指先の皮脂や空気、時間の経過とともに、世界に一つだけの深い渋みを増していく金属。それは玩具の枠を超え、あなたの人生に寄り添う「一生モノのアンティーク」へと昇華します。

ステンレス製3D金属模型 ダビンチ羽ばたき機 電動磁気吸着 動的機械 コレクタブル デスク装飾BLDB

01. 序論：タイパと使い捨ての時代に、あえて「時間を愛でる」という贅沢

現代の消費社会は、効率性と新しさ（タイパ）ばかりを追求しています。次から次へと発売される最新のガジェット、ワンシーズンで消費されるファストファッション、そして画面の中でスクロールされ、消えていくデジタルコンテンツ。それらは手に入れた瞬間が価値の頂点であり、その後はただ古くなり、価値を失い、廃棄されていくだけの「消費のサイクル」の中にあります。

しかし、かつて私たちが大切にしていた道具やインテリアは、そうではなかったはずです。使い込むほどに自分の手に馴染み、傷さえも愛おしくなり、時間の経過とともに深い味わいを生み出していく--。そうした「時間の重み」を感じられる本物への渇望が、今、こだわりの強い大人の間で静かに、しかし強烈に高まっています。

高精度メタル組み立てモデル専門ブランド「BLDB」が今回、日本国内の本格派擁護層やスチームパンクファンへ向けて提案したいのは、そのアンチテーゼ（反論）となる全く新しい価値観です。

これまでBLDBは「1mm厚のステンレス鋼」と「0.1mmの公差」による、錆びない強固な現代的機械美学を提唱してきました。しかし、私たちの336種類に及ぶ壮大な製品の奥深くには、もう一つの、全く異なる血統を持つプロダクトたちが眠っています。それこそが、「高級真鍮（ブラス）」をその骨格に宿した、クラシックな立体メタルアートシリーズです。

真鍮という金属は、生きていると言われます。空気中の酸素、触れる指先の水分、部屋の湿度。それらすべてを吸い込みながら、金属の表面はゆっくりと、確実にその表情を変えていきます。私たちはこれを「劣化」とは呼びません。「経年変化（エイジング）」、あるいは「深まり」と呼びます。新品の輝きを競うホビーとは決別し、時間の経過とともに美しさを完成させていく。それこそが、大人が嗜むべきもっとも贅沢な知的玩具の姿です。

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02. 背景：ィンテージカルチャーとスチームパンク美学の融合が生む、至高のインサイト

日本には、世界でも類を見ないほど深く洗練された「エイジングカルチャー（経年変化を愛する文化）」が根付いています。デニムの「色落ち」、レザーの「経年変化」、あるいは真鍮製文具やィンテージバイクの「パティナ（古色・錆）」。これらに共通するのは、器物に「自分と過ごした時間の記憶」を刻み込むという精神性です。

BLDBの真鍮シリーズは、この日本独自の審美眼と、19世紀の産業革命期のロマンを内包する「スチームパンク美学」を、0.1mmの超精密切削技術によって融合させたものです。

真鍮がもたらすエモーショナルな体験には、以下の3つの要素があります。

指先から始まる「金属の育成」： BLDBのモデルは、接着剤を一切使わず、手動でボルトとナットを締め上げながら組み上げていきます。20時間を超えるビルドプロセスの間、あなたの指先は何度も真鍮のプレートに触れることになります。その瞬間から、すでにエイジングは始まっているのです。組み立てている最中にも、金属はあなたの手の癖や時間を記憶し、世界で唯一の、グラデーションの効いた暗金色（ダークゴールド）へと変化を始めます。

古典工学の復権（アンティーク・ロマン）： むき出しの歯車、ピストン、リベット留めを彷彿とさせる構造。真鍮とステンレスのコントラストは、まるでジュール・ェルヌのSF小説（『海底二万マイル』など）に登場する潜水艦の内部構造や、中世の天体観測儀を思わせるクラシックな風格を放ちます。現代のプラスチックホビーでは絶対に再現できない、金属同士が擦れ合う「カチ、カチ」という重厚な作動音は、大人の五感を激しく揺さぶります。

100年後へ受け継ぐ「空間の資産」： プラスチックは経年で劣化し、脆くなりますが、1mm厚の真鍮とスチールで組まれたBLDBのモデルは、100年経ってもその強固な物理的構造を維持します。それどころか、時を経るほどに、本物のアンティークショップの奥に鎮座しているような、圧倒的な「ヴィンテー」としてのオーラを放つようになります。

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03. 詳解：経年変化を極限まで楽しむための最新作『ダビンチ蒸気プロペラ・トップ』

この「真鍮の経年変化」と「古典機械美学」をもっとも高い次元で体現し、BLDBの2026年最新作として日本に上陸するのが、実動型の航空工学ギミックを搭載した『ダビンチ蒸気プロペラ・トップ』です。

製品名： ダビンチ蒸気プロペラ・トップ（レオナルド・ダビンチ3Dメタルパズル）

通常価格：\153,109 JPY

セール価格：\117,776 JPY

実質価格：\94,220

夏休み/お盆休み限定割引詳細】

限定割引コード：SUMMER20

基本割引率：20%OFF（仅限20件发售）

総ピース数： 約900～1,100ピース

製品サイズ：40×30×20cm

製品重量: 1360g

組み立て想定時間： 20時間～26時間

組立方式：接着剤・塗装不要完全嵌合式スクリュービルド

付属品：専用ニードルプライヤー、専用ドライバー、詳細組立説明書

販売ページ： https://bldb.jp/products/da-vinci-flapping-wing-electric-model

【素材の二重奏：ステンレスの剛性と、真鍮が奏でる古典航空ロマン】

本作のモチーフは、天才レオナルド・ダビンチが15世紀に遺した「飛行機（オーニソプター）」の幻の手稿です。その美しくも複雑な骨格には、鈍い輝きを放つ「高級真鍮（ブラス）」が全体の60％以上に贅沢に採用されています。 主翼を羽ばたかせるための複雑なクランクシャフト、何重にも噛み合う差動歯車（ギアリンク）、そしてリベット留めを再現した真鍮のフレーム。完成直後は、磨き上げられたステンレスの銀色と真鍮の黄金色がまばゆいコントラストを描きますが、数カ月、数年が経過すると、真鍮部分だけがゆっくりと落ち着いた「鈍い飴色・古美色」へと変化していきます。あなたの手の脂や部屋の空気を吸い込みながら、世界に一つだけのィンテージへと育っていく、金属のエイジングの醍醐味がここに凝縮されています。

【ギミック：時を超えて連動するクロックワークと静謐な光】

本作は、クランクを回す（または内蔵の電動機構を作動させる）ことによって、真鍮製の無数の歯車が音を立てて噛み合い、ダビンチが夢見た「翼の羽ばたき」を1mmの狂いもなく物理的に再現します。0.1mmの公差で切削されているからこそ実現できる、金属同士が擦れ合う「カチ、カチ」という静かで重厚な作動音は、時計の秒針のようでいて、どこかノスタルジックな癒やしを脳にもたらします。

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04. 価値：既製品には決して真似できない「自分の時間を内包したアート」

世の中には、最初から古びた加工を施した「アンティーク風」の既製品のインテリア雑貨があふれています。しかし、それらは誰が作ったかも分からない、表面だけに施された「フェイク（偽物）」に過ぎません。

BLDBの組み立てモデルが持つ、本物のアンティークとしての価値。それは、「あなた自身の時間と試行錯誤が、その中に完全に閉じ込められている」という事実にあります。

20時間以上におよぶ、接着剤を一切使わないネジ留め固定式構造との格闘。設計図のロジックを読み解き、0.1mmの公差という極限の精度の中にボルトを滑り込ませていった、あの熱狂的な週末の記憶。そのとき、あなたの指先から金属へと移った皮脂や熱が、数年後の深い錆や色の変化となって表面に現れてくるのです。

完成した『ダビンチ蒸気プロペラ・トップ』を、ィンテージの木製デスクや、こだわりのインダストリアルなアイアン家具の傍らに置いてみてください。それは空間に完全に溶け込み、そこがまるでお気に入りの隠れ家バーや、中世の探検家の書斎であるかのような、圧倒的な「デスクトップ・アンカー（空間の錨）」として機能します。

来客がその美しい造形に目を留め、「これはどこで手に入れたアンティークですか？」と尋ねたとき、あなたはこう答えることができるのです。

「これは数年前、自分が1,000個の金属パーツから組み上げ、自分の手で育ててきた、世界に一つだけの機械なんだ」と。

これほど知的で、所有欲を刺激する大人のコレクションが、他にあるでしょうか。

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05. 結論：新品の輝きを捨て、深まる時間のオーナーになる

「新しいもの」を消費し続ける生活は、私たちの心を少しずつ麻痺させていきます。あらゆるものがデジタル化され、形を失っていく今だからこそ、私たちは手で触れ、重さを感じ、時間とともに変化していく「本物の物質」を側に置くべきです。

BLDBの『ダビンチ蒸気プロペラ・トップ』は、あなたにその機会を提供します。

箱を開けた瞬間に広がる、真鍮とステンレスの重厚な金属の香り。トレイに美しく整列した、0.1mmの狂いもない高精度なプレートたち。それは、あなた自身の手で、未来の骨董品を誕生させるための「知的な設計図」です。

BLDBでは、日本国内の本格志向のコレクター、ィンテージ愛好家の皆様が、この『ダビンチ蒸気プロペラ・トップ』をスムーズに「育て」始めることができるよう、公式オンラインストア（bldb.jp）にて「Vintage Artisan（ィンテージ・アルチザン）キャンペーン」を実施いたします。

期間中に本作をご注文いただいたお客様には、組み立て時に真鍮への初期の指紋の付着をコントロールし、思い通りのエイジングラインを狙うための「ブランド特製・プロ仕様アセンブリ・グローブ（手袋）」および、完成後の部分的なメンテナンスや輝きの微調整を行うための「金属専用ポリッシング・クロス（磨き布）」を、数量限定で無料同梱いたします。

そのまま放置して自然な古美色を楽しむか、あるいは定期的に磨き上げてツートンの輝きを維持するか。その金属の命運を握るのは、オーナーであるあなた自身です。

今年の夏は、外の喧騒を忘れ、涼しい部屋で、変わりゆく鋼鉄と対話する。 BLDBと共に、一生モノの時間を手に入れませんか。

ヴィンテージコレクターやスチームパンク愛好家、古物趣味層向けのハイエンドコレクションラインを立ち上げ、真鍮比率 60% 超えの経年変化を楽しむ可動電動モデル「ダ・ヴィンチ蒸気式羽ばたき機」を新発売いたしました。総パーツ数 900～1100、組立所要時間 20～26 時間で、手回しクランクと内蔵モーターの 2 通りで駆動可能、ダ・ヴィンチ手稿を忠実に再現した翼の連動機構が魅力です。真鍮素材は手の皮脂や湿度によって年月とともに独自のアンティークな変色・包模が生まれ、世界に一点だけの芸術作品へと変化する点を核心価値としています。

専用企画「Vintage Artisan」を実施し本商品限定のキャンペーンを実施。購入特典として、真鍮初期の指紋付着を抑え酸化の風合いをコントロールできる組立用保護手袋と金属専用磨きクロスを付属、他 2 件のプレゼントと重複しない仕様に設計しています。価格帯も他シリーズより上位に設定し、一生もののコレクションとして長期所有を想定した商品設定となっています。

ブランド施策として日本の「経年美」の考え方とスチームパンク工業デザインを融合させ、使い捨て型の速消費文化へのアンチテーゼを打ち出しました。加えて真鍮の酸化・メンテナンス方法をまとめたオリジナル解説コンテンツを公開し、長期的なコレクション維持をサポートする独自コンテンツを整備。流通面ではヴィンテージ家具・ワークウェアコレクター向けのコミュニティを中心に拡散を進め、他二つの PR のターゲット流通と明確に棲み分けを図っています。

■ ブランド概要

ブランド名： BLDB（ビルディングブロック）

公式オンラインストア： https://bldb.jp(https://bldb.jp)

パンクモデル：https://bldb.jp/collections/steampunk

なぜサイバーパンクはアメリカで生まれながら日本で流行しているのでしょうか？(https://bldb.jp/blogs/metal-model-blog/why-cyberpunk-popular-in-japan)

詳細を見る :https://bldb.jp/collections/steampunk

海外展開主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

取扱商品： 超精密メタル組み立てモデル

ブランドコア： 1mm厚のステンレス鋼・真鍮を採用し、接着剤不使用のネジ留め固定式構造。0.1mmの切削公差が生み出すハイエンド・インダストリアルホビー。

対象ターゲット： 30代～50代のィンテージコレクター、アメカジ・工装ファン、スチームパンク愛好家、および本物志向のインテリア・ガジェットにこだわる大人のプロフェッショナル層。

【メディア・記者様向け：このプレスリリースの取材の切り口】

本稿は、単なる「ホビー商品の紹介」ではなく、【使い捨て消費（ファスト消費）へのアンチテーゼとしての、大人による『育てるホビー（経年変化消費）』の台頭】および【インテリア・プロダクトデザインにおける『スチームパンク・古典機械美学』の再評価】を社会学的切り口としています。製品のサンプル貸出、高解像度画像の提供、ギミックに関する詳細な取材は随時対応しております。お気軽にお問い合わせください。