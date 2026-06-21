【岡山大学】AI時代の計算基盤を活かした産学官連携「オープンイノベーションMatchUp vol.5」を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を運営する、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、2026年5月26日に本学津島キャンパスの創立五十周年記念館にて「オープンイノベーションMatch Up vol.5」を開催しました。

今回は「AI時代の計算基盤を活かした産学官連携」をテーマに、本学AI・数理データサイエンスセンターサイバーフィジカル情報応用研究推進部門（Cypher）との共催で実施し、企業、研究者、学生、自治体関係者など200人以上が参加しました。



開会にあたり、野上保之OI-Start会長・本学副理事よりOI-Startの取り組みについて紹介したのち、第一線の有識者を招いたゲストトークを行いました。アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社の針原佳貴氏が「クラウド・AI時代の研究開発DX」と題して講演したほか、blueqat株式会社の湊雄一郎代表取締役は量子コンピュータの最新動向、一般社団法人日本量子コンピューティング協会（JQCA）高野秀隆代表理事は社会普及に向けた取り組みについて講演し、さまざまな計算資源がもたらす可能性について理解を深めました。

また、本学学術研究院異分野融合教育研究領域（AI・数理）の嶋吉隆夫特任教授より「共同研究を支える岡山大学GPU計算基盤の紹介」として、本学がJ-PEAKS事業等を通じて整備した最新のHPC環境が紹介され、企業との共同研究における具体的な活用ビジョンが共有されました。

続いて行ったパネルディスカッションでは、高橋規一OI-Start副会長・本学工学部長がモデレーターを務め、「クラウド×量子×HPCで加速する研究開発」をテーマに活発な議論が交わされました。各領域の専門知が交差することで、新たな技術連携への期待が高まるセッションとなりました。



後半のポスターセッションでは、ショートピッチを交えながら出展者と参加者が直接対話を行い、技術課題の解決や新たな協働の芽を見いだす熱気にあふれた時間となりました。プログラム終了後に本学ピーチユニオンで開催した交流会でも、産学官の垣根を越えたネットワーキングが盛んに行われました。



AIや量子コンピューティング、HPCといった計算基盤の進化は、研究開発や社会実装をかつてないスピードで加速させています。OI-Startでは、今後もこうした最先端の知見に触れ、共創を生み出す場を継続的に提供していきます。OI-Startでは、産学官連携によるイノベーション創出に関心のある企業・団体・個人の皆さまからの会員参加を随時受け付けています。ご関心のある方は、ぜひOI-Startへのご参加をご検討ください。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の取り組みにご期待ください。

ゲストトーク

パネルディスカッション

ポスターセッション

登壇者との記念写真

ポスター

◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学AI・数理データサイエンスセンター

https://angels.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）が経済産業省「地域DX推進ラボ」に選定～産学官金の力で岡山地域のDXを加速～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004010.000072793.html

・【岡山大学】Matching HUB第10回全国展開推進会議でおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の産官学連携コーディネーターが報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003929.000072793.html

・【岡山大学】「オープンイノベーションMatch Up vol.4 ～地域課題×デザイン×デジタル～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003732.000072793.html

・【岡山大学】“見る・触れる・体験する”から始まるイノベーション OI-Start「オープンイノベーション Match Up vol.3」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003141.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携で地域課題の解決を目指す「オープンイノベーション Match Up」イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002918.000072793.html

・【岡山大学】「OI-Start生成AI活用共有会」を開催～産学官で生成AI活用の最前線を共有～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003556.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】玉野市 × OI-Start連携による観光客向けアンケート回収率向上の取り組み ～アート × テクノロジーで創る小さなイノベーション～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003521.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）がミニシーズ発表会を開催～柔らかさ×力強さを両立した次世代空気圧アクチュエータ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003230.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局 産学官連携コーディネーター 河野・田中・長尾

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F

TEL:080-7178-7277、090-7185-8436

E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15433.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html