コンクルーAI、「工程表AIエージェント」を提供開始――案件情報や過去の工程表などを参照して、AIが工程表を自動生成

株式会社コンクルー

株式会社コンクルー（東京都中央区、代表取締役CEO 白澤光純、以下「当社」）は、中小建設会社のためのAIオールインワン業務管理ツール「コンクルーAI」の新機能として、見積書や図面などの案件情報をAIが解析し、工程表を自動生成する「工程表AIエージェント」の提供を開始しました。

概要

「工程表AIエージェント」は、見積や図面、工事関連ファイルをアップロードするだけで、AIが内容を解析し、大項目から具体的なタスクまで工程表を自動生成する機能です。自社の過去案件を踏まえた構成にも対応し、これまで手作業で行っていた工程の打ち込み時間を大幅に削減します。本AIエージェントにより、工程表作成の負担軽減と段取りの標準化を通じて、中小建設会社の生産性向上に貢献いたします。

工程表AIエージェントの動作イメージ

工程表の作成は、図面や見積をもとに工種・タスクを一つひとつ洗い出し、期間や順序を組み立てていく、時間のかかる「打ち込み作業」を伴います。さらに、適切な工程の粒度や期間配分は担当者の経験や勘に依存しやすく、ベテランに業務が集中する、あるいは経験の浅い担当者では精度にばらつきが出る、といった属人化の課題がありました。こうした負担と属人化が、一社あたりで対応できる案件数、そして売上機会を制限する一因となっています。

機能詳細

「工程表AIエージェント」では、図面や見積、工事関連ファイルをアップロードするだけで、AIが内容を解析し、大項目から具体的なタスクまで、必要な工程を自動でリストアップします。ゼロから打ち込む負担を減らし、工程表づくりの初動を一気に早めることができます。

また、コンクルーAIに蓄積された自社の過去案件を参照して工程表を作成するため、経験の浅い担当者でも、自社で実績のある工程構成・期間配分をベースに組み立てることができます。これにより、ベテラン担当者がもつ段取りの感覚を、特定の個人に依存させず、データとして社内に引き継いでいくことが可能になります。

加えて、生成された工程表には、AIが参照した根拠が表示されます。なぜその工程・期間が提案されたのかをその場で確認できるため、出力をそのまま使うのではなく、現場の実態に即した工程へとブラッシュアップしていく使い方にも対応します。

さらに、生成された工程表は、案件管理・見積・発注・写真/図面管理・協力業者管理などをひとつに統合した「コンクルーAI」上で作成されます。そのため、工程表をもとにした協力会社への発注や日程調整、現場の進捗・原価の管理まで、別ツールへの転記なくシームレスにつなげることができます。

これまで当社が提供してきた「見積AIエージェント」が見積業務を、「案件入力AIエージェント」が案件情報の整備を支援するのに対し、今回の「工程表AIエージェント」は、見積から受注後の段取りへとつながる工程作成のプロセスを自動化し、業務の流れをさらに一段深く代替します。

工程表AIエージェントの主な特長

- 資料から必要な工程を自動抽出図面や工事関連ファイルをAIが読み込み、必要な工程をリストアップします。打ち込み作業の負担を減らし、工程表づくりの初動を一気に早められます。- 過去の自社案件をもとに作成自社の過去実績をAIが参照して工程表を作成します。経験の浅い担当者でも、自社で実績のある工程・期間配分をベースに組み立てられるため、ベテラン担当者の感覚が引き継がれていきます。- 根拠の確認生成結果にはAIが参照した根拠が表示されます。内容の正当性を確認でき、より実態に即した工程へのブラッシュアップに活用できます。

■ 料金・無料トライアルのご案内

料金：月額9,900円～（税込10,890円/月）

※1名利用の最小構成です。利用人数に応じてプランが異なります。

下記ボタンよりお問い合わせいただき、14日間の無料トライアルのご案内を実施させていただきます。

無料トライアル :https://www.concrew.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=koteihyo_ai_agent_release_202606&utm_content=body_trial_cta

今後の展望

当社は「コンクルーAI」におけるAIエージェント開発を通して、中小建設会社の業務プロセス全体をEnd-to-Endで自動化・最適化することを目指しています。煩雑な事務作業を従来比「1/10」へ削減し、人の手をできるだけ介さずに業務が進む、次世代の統合型AIプラットフォームの実現に取り組んでまいります。

これまでに提供してきた「案件入力」「見積」の各AIエージェントに続き、今回の「工程表AIエージェント」により、案件の受付から見積、工程作成までをAIが一気通貫で支援できるようになりました。今後はさらに、発注、原価・予算管理、協力会社との調整など、建設業の主要業務を担うAIエージェント群を順次拡充していきます。

また、各エージェントが案件データを共有しながら連携・協調し、状況に応じて次のアクションを提案・実行することで、部分最適ではなく業務プロセス全体の最適化を推進し、現場とバックオフィスがAIと協働する、次世代の業務運用を実現してまいります。

■ コンクルーAIについて

「コンクルーAI」は、工務店やリフォーム会社、設備工事会社など、主に従業員15名以下の中小建設会社に特化した、AI搭載のオールインワン業務管理クラウドです。ITに不慣れな方でも即日活用できる、シンプルで直感的な操作性とわかりやすいデザインを特長としています。

案件管理・顧客管理・見積作成・原価管理・電子発注・写真/図面管理・工程管理・協力業者管理・チャット・報告書作成・経営ダッシュボード・入出金管理など、あらゆる機能をひとつのプロダクトに統合。協力業者向けモバイルアプリは無料で提供しており、現場と事務所、社内と社外の連携をシームレスに行うことができます。

さらに、協力業者から受領した紙やPDFの見積書を自動で読み取り、自社の顧客向け見積書や予算管理に転記するAI機能をはじめ、各業務の実務に即したAIエージェントを順次搭載。クラウド化による業務効率化にとどまらず、AIによる自動化によって、経営層から営業、現場担当者、事務員までの業務負担を大幅に軽減します。2024年8月の製品リリース以降、全国の中小建設会社で導入が広がっています。

製品サイト：https://www.concrew.co.jp/

■ 採用情報

当社は、AIとテクノロジーの力で「建設業界の新しい標準を創る」ことに挑戦する仲間を募集しています。

エンジニア、プロダクトマネージャー、マーケター、BizDev、セールスなど、職種を問わず幅広く採用しています。建設業界の課題解決に本気で取り組み、プロダクトと事業をともに成長させていきたい方のご応募をお待ちしています。

募集職種・応募方法などの詳細は、下記採用ページをご覧ください。



採用ページ(https://con-crew.notion.site/1d59330fc6584b0382879ce424b5bbd2?source=copy_link)

■ 会社概要

設立：2023年9月

代表者：代表取締役CEO 白澤光純

所在地：東京都中央区八重洲1丁目5－20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

コーポレートサイト：https://www.lp.concrew.jp/corp

■ 本件に関する問い合わせ

株式会社コンクルー

広報担当 contact@concrew.jp