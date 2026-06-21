天丼グローバルブランド「天丼琥珀」が米国2号店をシアトルにオープン！

Kohaku Global Pte Ltd

日本の伝統料理・天丼の魅力を世界に伝える「天丼琥珀」をグローバルに展開するKohaku Global Pte Ltd（本社: 101 Cecil St #10-04 Tong Eng Building Singapore 069533、CEO&Director: 白石 耕治）は、現地で快進撃を続けるベルビュー店に続き、アメリカ2号店となるシアトル店（CID: Chinatown-International District）を2026年5月6日にオープンいたしました。

賑わいを見せる店内の様子（INFATUATION: photo credit: Makena Yee）

現地メディアの反応

"かつてベルビューで数時間に及ぶ行列を引き起こした天丼琥珀が、米国2号店としてCIDにオープンしました。今回は入店がずっと楽になりました――広々とした店内とオンライン予約のおかげで、本当にありがたいことです――そして、衣をまとった料理の数々も、以前と変わらぬ素晴らしさを誇っています。最高の体験を求めるなら、グリルステーキセットを注文するのがおすすめです。ステーキをメインに、エビ、カボチャ、インゲンが添えられた「サーフ＆ターフ」の豪華な一皿です。鶏の天ぷらも必食の一品です。そして、濃厚な油っこさを、土の香りがする濃厚な抹茶ソフトクリームでさっぱりと中和するほど、満足感のあるものはありません。確かにCIDエリアにはすでに多くの飲食店がひしめいていますが、この店は近隣でランチタイムの有力な選択肢となるでしょう。（INFATUATION）"

"過去2年間の大半において、ベルビューにある「天丼琥珀」で席を確保するには、天丼一皿を食べるというよりは、チケット制の試食会にこそよく見られるような、ある種の静かな粘り強さが求められてきた。予約枠は限られており、予約なしの客の行列は数時間に及ぶこともあるが、それでも人々は後を絶たない。天丼への並外れたこだわりによって、ほぼカルト的な人気を博しているこの店に惹かれて、人々は集まってくるのだ。2024年のベルビュー店オープン時には、その需要の大きさが早くも垣間見られた。ピーク時には待ち時間が5時間に達したとも報じられ、地域各地から客が訪れ、丁寧に盛り付けられた丼を味わった。天ぷらは繊細なサクサク感に仕上げられ、ご飯の上に配置され、絶妙なバランスで仕上げられている。時が経っても、その魅力は衰えることを知らない。（EatSeattle）"

アメリカ1号店であるベルビュー店の成功は、需給バランス、つまりストレスなく食事を楽しんでいただくというレストラン本来の姿を深く考える機会となり、2号店のシアトル店の店舗設計に生かされています。

人々を惹きつける灯りを放つ店舗外観（EatSeattle: Charles Koh）

日中の外観開放感と個室の調和バーカウンター空間が広がる象徴的な店内

シアトル（CID: Chinatown-International District）店の概要

所在地 504 5th Avenue South, Seattle, WA 98104, United States

営業時間 Sunday-Monday: 11am-3pm, 5pm-9:30pm

電話番号 +1 425 953 1399

予約 Online Reservation(https://tables.toasttab.com/restaurants/cd5ffd79-27a2-467f-8e4f-ddc961cf1a56/reserve?partySize=2&dateTime=2026-04-22T19%3A30%3A00.000-07%3A00)

Instagram https://www.instagram.com/tendonkohakuusa/

5月6日のオープン以降も連日行列を作るシアトル店

天丼琥珀とは

天丼琥珀は、"天丼を世界のスタンダードへ"というビジョンのもと、日本人の開発チームによって2016年にシンガポールで誕生しました。以降東南アジアを中心に展開し、2020年には北米カナダに出店し、2024年にアメリカ、2025年にオーストラリアと、出店が加速しています。

天ぷらを、もっとカジュアルに、スマートに。 「天丼琥珀」は、“TENDONを世界へ”を合言葉に、日本が誇る食文化のグローバル展開を加速させていきます。

企業情報

会社名 Kohaku Global Pte Ltd.

所在地 101 Cecil St #10-04 Tong Eng Building Singapore 069533

代表者 白石 耕治（CEO&Director）

URL https://tendonkohaku.com/