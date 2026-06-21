【岡山大学】ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI 光を感じる「視覚」の不思議を体験しよう！！〔8/22,土 岡山大学津島キャンパス〕
2026（令和8）年 6月 21日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2026年8月22日（土）10:00～17:00に「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI 光を感じる「視覚」の不思議を体験しよう！！」を、本学津島キャンパスの薬学部大講義室で開催します。
皆さまのご参加をお待ちしています。
【日 時】
2026年 8月 22日（土）10:00～17:00
【場 所】
岡山大学薬学部大講義室（津島キャンパス内）
（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/access/
【概 要】
光を感じる「視覚」の不思議を、実験や体験を通して学ぶプログラムです。生物学や医歯薬学の視点から、「見る」という感覚の仕組みに迫ります。
須藤雄気教授（岡山大学 学術研究院 医歯薬学域）を代表とする専門家による指導のもと、科学の楽しさと奥深さを体感できる内容です。
【スケジュール】
下記のポスターをご覧ください。
【持ち物】
筆記用具
食塩（1瓶：スーパー等で販売されて いる物）
レモン（1個：スーパー等で販売され ている物）
【対象者】
中学1～3年生、高校1～3年生
【定 員】
20人（先着順）
【参加費】
無料（昼食付き）
【お申込み方法】
下記のGoogle Formよりお申し込みください（予約締切：7月31日）
先着順となります。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_UPlAgkvdfTkGvwWByeG3pXHXZBy5Vsrqb8C-9Jo0XS1Kw/viewform
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260822-hirameki-1.pdf
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260822-hirameki-2.pdf
【ご注意】
・本プログラムは、夕方までかかります。参加にあたっては保 護者様の同意が事前に必要です。
・昼食（無料）を用意しますので、アレルギーがある方は事前に お知らせください。
・実験をしますので、動きやすい靴、服装でお越しください。
・本プログラムは、独立行政法人日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」事業の一環として実施されます。参加に際しては、個人情報の提供が必要です。また、記録・広報のために当日の様子を撮影し、広報媒体に掲載する場合があります。予めご了承ください。
◆参 考
・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（薬）生物物理化学研究室
https://sites.google.com/view/laboratory-biophyschem
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学薬学部
https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/
◆参考情報1
・【岡山大学】光駆動プロトンポンプで体内のがん腫瘍を消去することに成功～がん治療に光を！～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003543.000072793.html
・【岡山大学】薬物送達のジレンマを解決：光で壊れるリポソームの開発と応用
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001489.000072793.html
・【岡山大学】光で狙った細胞を死滅させる新技術の開発 ～副作用のない光がん治療法に向けて～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000521.000072793.html
・【岡山大学】神経抑制に役立つタンパク質の巧みな光応答メカニズムを解明
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000421.000072793.html
・超高速の光パターン照明手法を開発 ～次世代光産業、光科学の基盤的手法として期待～〔北海道大学、岡山大学、科学技術振興機構〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002125.000072793.html
・最古の光合成生物「シアノバクテリア」の新しい光利用システムを発見-ロドプシンによる環境適応の軌跡が明らかに-〔海洋研究開発機構, 東京大学, 理化学研究所, 岡山大学, 科学技術振興機構〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002647.000072793.html
◆参考情報2
・光による生命現象の制御 -「光をくすりに」を目指して-（FOCUS ON, No.13）
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/research/focus_on_13.html
岡山大学薬学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 薬学部 生物物理化学研究室
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 薬学部1号館 3階
TEL：086-251-7945
E-mail：sudo◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3858.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)