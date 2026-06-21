夏休み前の家族旅行をお得に。THE FARM、3歳～未就学児の宿泊料金が無料となる平日限定コテージプランを販売開始

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）が運営する農園リゾート THE FARM にて、夏休み本番前の家族旅行をお得に楽しめる平日限定プラン「夏のお得な10日間｜平日限定コテージBBQプラン」を販売開始しました。

【7/1～7/16】夏休み前の平日がお得！3歳～未就学児無料で楽しむ「夏のお得な10日間」

https://www.thefarm.jp/topics/35479/

小さなお子さまとの夏の家族旅行は、混雑や移動の負担、宿泊費など、気になることも多いものです。特に未就学児のいるご家族にとっては、小学校の長期休暇に左右されにくく、夏休み本番を迎える前に少し早めの夏旅を楽しめることも魅力のひとつです。

本プランは、7月1日～7月16日の月曜～木曜チェックインを対象とした、コテージ限定の1泊2食付き宿泊プランです。期間中は1日3棟限定で、3歳～未就学児のお子さまの料金が無料となります。対象となるコテージは、グランデコテージ、バレルサウナコテージ、シアターコテージ、ドギーコテージ、ファームコテージの5タイプ。家族の過ごし方に合わせて、自然に囲まれたコテージステイをお楽しみいただけます。

プランには、夕食のTHE FARM BBQ、温泉入り放題、農園の野菜をふんだんに使用した朝食ビュッフェ、季節野菜の収穫体験が含まれます。3歳～未就学児のお子さまも同内容を追加料金なしでご利用いただけるほか、布団・アメニティも含まれるため、小さなお子さま連れのご家族にも利用しやすい内容です。

大人2名・幼児1名でのご利用の場合、通常料金54,978円～のところ、本プランでは43,120円～で宿泊可能です。通常料金より11,858円～お得に、THE FARMならではのコテージステイをご利用いただけます。

THE FARMでは、敷地内で1泊2日の過ごし方が完結するため、小さなお子さま連れでも移動の負担を抑えながら、ゆったりとお過ごしいただけます。夏休み本番前の平日を活用し、混雑を避けながら、家族でひと足早い夏の思い出づくりをお楽しみください。

プラン概要

プラン名

【コテージ平日限定 ”夏のお得な10日間”】

1日3棟限定！幼児無料でお得に夏旅♪

THE FARM BBQプラン【1泊2食付】

対象期間

7月1日～7月16日の月曜～木曜チェックイン

対象施設

THE FARM COTTAGE（コテージ）

対象の部屋

グランデコテージ・バレルサウナコテージ・シアターコテージ・ドギーコテージ・ファームコテージ

※空室状況により、お選びいただけるコテージタイプは異なります。

販売数

1日3棟限定

※満室になり次第、受付終了となります。

料金例

大人2名・幼児1名利用時：通常料金54,978円～ → 本プラン43,120円～

通常料金より11,858円～お得

※料金は大人2名・幼児1名利用時の一例です。日程・空室状況により変動します。

幼児無料対象

3歳～未就学児

幼児無料について

3歳～未就学児のお子さまは、下記プラン内容を追加料金なしでご利用いただけます。

お子さま分の布団・アメニティも含まれます。

プランに含まれるもの

1泊2食付き

夕食：THE FARM BBQ

朝食：農園の野菜をふんだんに使用した朝食ビュッフェ

温泉入り放題

季節野菜の収穫体験

予約リンク

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00065926(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00065926)

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し、殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM（ザ ファーム）」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木