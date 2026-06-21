Shopifyの購入後サンクスページにクーポンを表示できるアプリ「シンプル購入後クーポン表示｜お手軽サンクスページクーポン配信」をリリース

株式会社UnReact

「シンプル購入後クーポン表示｜お手軽サンクスページクーポン配信」は、Shopify ストアの購入完了ページ（サンクスページ）にクーポン画像とクーポンコードを表示し、リピート購入を促進できるアプリです。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

管理画面からクーポン画像のアップロードとクーポンコードの入力だけでかんたんに設定でき、サンクスページの Order Status エリアと Order Summary エリアに合計 6 か所までクーポンを配置できます。コピーボタン付きのクーポンコード表示で、お客様がワンタップでコードをコピーできます。

ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄9.99 で、1 週間の無料体験が可能です。年払いで実質 2 ヶ月分無料です。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-129-ur-thanks-coupon?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-129-ur-thanks-coupon/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル購入後クーポン表示｜お手軽サンクスページクーポン配信」について

シンプル購入後クーポン表示｜お手軽サンクスページクーポン配信

「シンプル購入後クーポン表示｜お手軽サンクスページクーポン配信」は、Shopify ストアの購入完了ページ（サンクスページ）にクーポン画像とクーポンコードを簡単に表示できるアプリです。購入直後のお客様にクーポンを届けることで、次回の購入を促進できます。管理画面からクーポン画像をアップロードし、クーポンコードを入力するだけで設定が完了します。季節やキャンペーンに合わせて複数の設定をタイトル付きで管理でき、Active な設定を切り替えるだけでクーポン内容を変更できます。

主な特徴は以下のとおりです。

■ 購入後のサンクスページにクーポンを表示できるサンクスページに表示されるクーポンの例

購入直後のサンクスページにクーポンが自動表示されます。

購入完了直後のお客様にクーポン画像とコードを自動で表示します。 購入直後はお客様の温度感が最も高いタイミングです。このタイミングでクーポンを届けることで、リピート購入の促進が期待できます。Shopify のサンクスページにクーポンを表示し、次回の購入につなげましょう。

■ 管理画面でかんたんに設定できるアプリ設定画面（左）と実際の表示（右）

管理画面からクーポン画像をアップロードし、クーポンコードを入力するだけで設定が完了します。 コーディングの知識は一切不要で、誰でもすぐに使い始められます。直感的な操作で購入後のクーポン配信を開始できます。

■ クーポンの表示場所は最大6箇所クーポン表示可能箇所

サンクスページの Order Status エリアに 3 か所、Order Summary エリアに 3 か所、合計 6 か所にクーポンを配置できます。 エリアごとに個別のクーポン画像・コードを設定できるため、用途に合わせた柔軟な配置が可能です。Shopify の購入後ページを最大限に活用して、リピートクーポンを効果的に届けられます。

■ 複数のクーポン設定をタイトル付きで管理アプリ管理画面のクーポン設定

季節やキャンペーンに合わせて複数の設定をタイトル付きで作成・管理できます。 Active にできるのは 1 件のみで、切り替えるだけでサンクスページに表示されるクーポン内容を変更可能です。キャンペーンの切り替えもかんたんに行えます。

■ クーポン設定は一覧で編集・削除できるアプリ管理画面のクーポン設定一覧

管理画面の一覧ページで、作成済みのクーポン設定をまとめて確認できます。 各設定はタイトル・ステータスとともに表示され、編集や削除もワンクリックで操作可能です。不要になった過去のキャンペーン設定もかんたんに整理でき、管理画面を常にすっきり保てます。

■ 初期設定ガイド付きで簡単導入アプリ管理画面の初期設定ガイド

アプリをインストールすると、初期設定ガイドが表示されます。 ガイドに沿ってクーポン画像のアップロード、クーポンコードの入力、テーマへの追加を進めるだけで設定が完了します。Shopify の管理画面に不慣れな方でも迷わず導入でき、最短数分でサンクスページにクーポンを表示できます。

▼参考記事

- Shopify のサンクスページにクーポンを表示できるアプリ5選！購入後のリピート購入を促進する方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/56cbf593251611f18406)- Shopify の購入後サンクスページにクーポンを表示できるアプリ7選を紹介(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-129-ur-thanks-coupon)- 【2026】Shopifyのサンクスページにクーポンを表示できるアプリ10選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-thanks-page-coupon-app-10-selection)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/