TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌　ReoNa 12thシングル 「Amore（読み：アモーレ）」ジャケット写真公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

奄美大島出身の絶望系アニソンシンガー“ReoNa”が、2026年7月22日（水）に発売する12thシングル「Amore」のジャケット写真を公開した。

「Amore」は、2026年7月7日（火）よりAT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌。先日公開されたTVアニメ第2弾PVでは楽曲の一部も解禁され、放送開始に向けて注目を集めている。

▼【7月7日放送開始】TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』第2弾PV

https://www.youtube.com/watch?v=zJLbfK_9ZmQ

12thシングル「Amore」は、初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の全3形態で発売。

初回生産限定盤および通常盤のジャケットは、「Amore」の楽曲世界を象徴するビジュアルに仕上がっており、期間生産限定盤は、『きみが死ぬまで恋をしたい』の原作者、あおのなち氏による描き下ろしイラストジャケット仕様となっている。

さらに、期間生産限定盤に付属するBlu-rayの収録内容も公開された。

特別映像として【「Amore」Music Video - ReoNa × TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」Rough Sketch -】の収録が決定。TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の原画を使用し、「Amore」のために新たに制作されたプレミアムに仕上がっている作品。アニメーションが完成するまでの過程で描かれた原画によって構成されており、繊細な線の表情やキャラクターたちの息づかいをよりダイレクトに感じることができる特別映像となっているので楽しみにお待ちいただきたい。

初回生産限定盤通常盤期間生産限定盤

■CDのご予約はこちら

https://reona.lnk.to/Amore_SG

■12thシングル「Amore」収録内容

CD発売：2026年7月22日（水）

▼初回生産限定盤(CD+BD) \2,640(tax in) VVCL-2948～9

Disc 1（CD）

1. Amore

2. 結々の唄

3. 心痛

4. Amore -Instrumental-

5. 結々の唄 -Instrumental-

6. 心痛 -Instrumental-

Disc 2（BD）

1. Amore -Music Video-

2. 結々の唄 -Music Video-

【初回仕様】

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～逃げて逢おうね～” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～やっぱり人が好き～” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

▼通常盤(CD) \1,650(tax in) VVCL-2950

Disc 1（CD）

1. Amore

2. 結々の唄

3. 心痛

4. Amore -Instrumental-

5. 結々の唄 -Instrumental-

6. 心痛 -Instrumental-

【初回仕様】

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～逃げて逢おうね～” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～やっぱり人が好き～” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

▼期間生産限定盤(CD+BD) \2,200(tax in) VVCL-2951～2

あおのなち先生描き下ろし「きみが死ぬまで恋をしたい」イラスト三方背ケース仕様＆ミニポスター封入

Disc 1（CD）

1. Amore

2. 結々の唄

3. それは魔法でした

4. Amore -TV ver.-

5. Amore -Instrumental-

6. 結々の唄 -Instrumental-

7. それは魔法でした -Instrumental-

Disc 2（BD）

1. 「Amore」Music Video - ReoNa × TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」Rough Sketch -

2. TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」第2弾PV

【初回仕様】

・ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～逃げて逢おうね～” at ぴあアリーナMM

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～やっぱり人が好き～” at ぴあアリーナMM

チケット先行受付シリアルナンバー入りチラシ封入

受付期間：2026年7月21日(火)10:00～7月26日(日)23:59

■12thシングル「Amore」楽曲クレジット

Amore (TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』オープニング主題歌)

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

結々の唄

作詞：宮嶋淳子、ReoNa

作曲：荒幡亮平

編曲：小松一也

Strings Arrangement：宮野幸子（SHANGRI-LA INC.）

奄美三味線・チヂン：城 南海

心痛

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

※初回生産限定盤、通常盤に収録

それは魔法でした

作詞・作曲：ハヤシケイ（LIVE LAB.）

編曲：Ryo'LEFTY'Miyata

※期間生産限定盤に収録

また、本日あわせて「Amore」の店舗別先着購入特典の絵柄を公開。

ReoNa 「Amore」を対象店舗にてお買い上げの方に特典として、「Amore」仕様のReoNa新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の違うオリジナルポストカードが先着で進呈される。

さらに、シングル発売を記念したリリースイベントの詳細も発表された。福岡・東京・愛知・大阪の4都市で開催される予定となっている。

▼リリースイベントについての詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584404

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の放送開始を目前に控え、7月8日（水）０時より「Amore」の先行配信もスタート。キャンペーン対象期間内に「Amore」をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”にて事前登録された方全員に【オリジナル特典画像】をプレゼントされるPre-add／Pre-saveキャンペーンも開催中。そして7月22日（水）のCDリリースへ向けて、今後も続々と新情報の公開が予定されている。

▼Pre-add/Pre-saveキャンペーン

https://ReoNa.lnk.to/Amore_paps

※キャンペーンの詳細はこちら：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584076

「Amore（読み：アモーレ）」リリース情報

【ReoNa 12thシングル商品情報】

■タイトル：Amore

■発売日：2026年7月22日（水）

■CDの予約はこちら

https://reona.lnk.to/Amore_SG

★初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2948～2949 税込\2,640

★通常盤[CD] VVCL-2950 税込\1,650

★期間生産限定盤[CD+BD] VVCL-2951～2952 税込\2,200

「Amore」の発売を記念したリリースイベントの開催が決定いたしました。

【リリースイベント情報】

★2026年8月15日（土）15:00開始 ＠ 福岡県・県内某所

＜対象店舗＞

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

★2026年8月16日（日）16:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・全国アニメイト(通販含む)

★2026年8月23日（日）17:00開始 ＠ 愛知県・県内某所

＜対象店舗＞

・HMV&BOOKS online

★2026年9月5日（土）14:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・タワーレコード渋谷店

★2026年9月6日（日）16:00開始 ＠ 大阪府・府内某所

＜対象店舗＞

・全国アニメイト(通販含む)

★2026年9月21日（月・祝）16:00開始 ＠ 東京都・都内某所

＜対象店舗＞

・WonderGOO/新星堂全店（一部店舗を除く）

・新星堂WonderGOOオンライン

▼店舗別先着購入特典・リリースイベントについてはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584413

デジタル先行配信情報

ReoNa「Amore」

7/8(水)0時より先行配信開始 ※7/7(火)24時～

▼Pre-add/Pre-saveキャンペーン

https://ReoNa.lnk.to/Amore_paps

※キャンペーンの詳細はこちら：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584076

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』 作品情報

2026年7月7日(火)毎週火曜24時30分～放送開始

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

AT-X：7月7日(火)より 毎週火曜日21:30～ （リピート放送毎週木曜9:30～ / 毎週月曜15:30～）

TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS11：7月7日(火)より 毎週火曜日24:30～

WOWOW：7月14日(火)より 毎週火曜日24:00～

■Cast

トツキ・シーナ：高橋李依

カガリ・ミミ：日高里菜

リジィ・セイラン：瀬戸麻沙美

モード・アリ：石川由依

■Staff

原作：あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）

監督：友田 康

副監督：榎本直央

クリエイティブアドバイザー：かくちたくだい

シリーズ構成/脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：油布京子

プロップデザイン：中山奈々

美術デザイン：綱頭瑛子（草薙）

美術監督：中田洵輝（草薙）

色彩設計：中野尚美（ステラ） 永井唯香（ステラ）

撮影監督：許庭禎（CygamesPictures）

3Dディレクター：千野勝平（CHOTOTU）

編集：瀧川三智（REAL-T）

音楽：橋本由香利 未知瑠

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

アニメーションプロデューサー：應地一晃

プロデュース：インフィニット

プロダクトサポート：EVOLROAR

アニメーション制作：ROLL2

オープニング主題歌：「Amore」ReoNa

エンディング主題歌：「エテルネル」sajou no hana

アニメ公式サイト：https://kimishinu-anime.com/

アニメ公式X(Twitter)： @anime_kimishinu (ハッシュタグ #きみ死ぬアニメ )

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

『きみが死ぬまで恋をしたい』 原作情報

「一迅プラス」にて大好評連載中！

『きみが死ぬまで恋をしたい』コミックス第1巻～第8巻

＆『きみが死ぬまで恋をしたい side stories』大好評発売中！

著：あおのなち『きみが死ぬまで恋をしたい』

発行：一迅社（コミック百合姫）

一迅プラスにて掲載中！

https://ichicomi.com/episode/2550912965923204442

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー” atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027“ハロー、アンハッピー ～逃げて逢おうね～”at ぴあアリーナMM

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～やっぱり人が好き～” at ぴあアリーナMM

会場：ぴあアリーナMM

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２

SPICE先行受付

受付期間：2026/5/26(火)10:00～2026/6/21(日)23:59

▼お申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”

《公演スケジュール》

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

▼お申込みはこちら

イープラス http://eplus.jp/reona/

ローチケ http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”

《公演スケジュール》

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

SPICE先行受付

受付期間：2026/5/26(火)10:00～2026/6/21(日)23:59

▼お申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

Profile

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。

以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。同公演で2027年3月に初のぴあアリーナ2Days公演「ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～逃げて逢おうね～” at ぴあアリーナMM」「ReoNa ONE-MAN Concert 2027 “ハロー、アンハッピー ～やっぱり人が好き～” at ぴあアリーナMM」を発表した。

ぴあアリーナ公演に向けたまわり道ツアー「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として2026年7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR -動脈-”」、2026年10月からはオールシーティングホールツアー「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」の開催も発表している。

絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。

ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/

ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage