きゃりーぱみゅぱみゅ、デビュー15周年イヤー本格始動 アニバーサリーシングル「Focus Focus」配信決定

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5月に公開された初出演の「THE FIRST TAKE」が大きな反響を呼び、代表曲「キミに100パーセント」のTikTokでのリバイバルヒットも話題となる中、デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を2026年6月24日（水）に配信リリースすることが決定した。

「Focus Focus」は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”“被写界深度”“広角”“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開していく。キャッチーなフックが印象的で、一瞬を切り取っていくような高揚感と、駆け抜けるようなダンスグルーヴが心地よく重なり合う、きゃりーぱみゅぱみゅならではのダンスナンバーに仕上がっている。

2011年8月17日にミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビューしたきゃりーぱみゅぱみゅは、今年デビュー15周年イヤーへ突入。本作「Focus Focus」は、その15周年イヤーの本格的なスタートを告げるアニバーサリーシングルとなる。

また、本日6月21日（日）13:00より、Apple MusicおよびSpotifyを対象としたPre Add / Pre Saveもスタート。リリースに先駆けて事前登録が可能となっているので、ぜひチェックしてほしい。

さらに、明日6月22日（月）12:00より、8月22日（土）に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるデビュー15周年記念イベント『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』のプレオーダー受付もスタート。新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800といった豪華アーティストの出演が決定しており、15周年イヤーを彩るスペシャルなイベントとして大きな注目を集めている。

15周年イヤーの幕開けを飾る新曲「Focus Focus」、そして自身初の主催フェス「PAMYU FES」。アニバーサリーイヤーを駆け抜けるきゃりーぱみゅぱみゅの今後の活動に注目してほしい。

■リリース情報

2026年6月24日（水）配信リリース きゃりーぱみゅぱみゅ「Focus Focus」

本日よりPre Add / Pre Saveスタート

https://lnk.to/Focus_Focus

■イベント概要

『PAMYU FES ～Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary～』

日時：2026年8月22日（土）

OPEN 14:30 / START 15:30

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM

出演：新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ

チケット料金（前売り）：全席指定 10,000円（税込）

親子席：大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場いただけません。

・チケット先行販売

プレオーダー

2026年6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59

https://eplus.jp/pamyu-fes/

・オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes

■biography

Kyary Pamyu Pamyu（きゃりーぱみゅぱみゅ）

2011年8月、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビュー。2013年からこれまでに5度のワールドツアーを成功させている。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言は、国内外から注目を集めている。2022年4月には世界最大規模の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演し、GOBIステージのトリを2週にわたって務めた。2023年にはヨーロッパ・アメリカ7都市を巡るワールドツアーも開催。何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける、『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』のアイコン。