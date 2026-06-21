【新店舗】ウォッチニアン｜中四国エリア初進出となる「ウォッチニアン広島店」が2026年6月21日オープン

ウォッチニアングループ株式会社

ロレックスをはじめとする高級腕時計やエルメスを中心としたブランドバッグ、ジュエリー等のリユース事業を展開するウォッチニアン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高妻寛樹）は、2026年6月21日（日）、広島エリア初出店となる「ウォッチニアン 広島店」をオープンいたしました。

近年、サステナブルな観点や資産価値への注目から、ブランドリユース市場はさらなる拡大を続けています。こうした需要の高まりを見据えて中四国エリアの新たな拠点として誕生する同店は、同エリア最大の繁華街の中心に位置し、エリアトップクラスの規模と幅広い商品展開を目指します。ブランド品リユースならではの高級感と初めての方でも納得して選べる確かな安心感をご提供し、この地に新しい価値体験を提案します。

ウォッチニアン広島店｜店頭

～国内外の多様なニーズに応える、見応えのある2つのフロアを用意～

インバウンド需要のみならず、国内・地元の皆様の幅広いご要望に寄り添う豊富な品揃え

■ 1階：時計・ジュエリーフロア

定番モデルや人気商品を中心に、ファッション性だけでなく資産性も意識した高級腕時計をセレクトしています。あわせて、国内で人気の高い各ブランドの現行アイコンラインを中心としたジュエリーもご用意。初めて高級時計を手にされる方から愛好家まで、国内外の多様なニーズにお応えする圧倒的なラインナップで皆様をお迎えいたします。

■ 2階：バッグ・買取フロア

国内のお客様が「近隣の正規店と比較しながら、賢く納得して選べる」よう、状態の良い綺麗な中古バッグや、今では手に入らない貴重なディスコン（生産終了）モデルを多数ラインナップしております。また、2階には買取スペースも併設。ブランド品の購入から売却までを1店舗内で完結できます。

店舗概要

ウォッチニアン広島店｜1階店内ウォッチニアン広島店｜2階店内

店舗名

ウォッチニアン広島店

住所

〒730-0035

広島県広島市中区本通1-13 広島パルコ別棟

電話番号

TEL：082-258-7076／FAX：082-258-7077

営業時間

11:00-20:00

公式サイト：https://watchnian.com/shop/pages/hiroshimaopen20260621.aspx

公式Instagram：https://www.instagram.com/watchnian_hiroshima/

店舗紹介：https://watchnian.com/shop/pages/hiroshimaopen20260621.aspx

▼取り扱いブランド（販売/買取）

時計：ロレックス、パテック フィリップ、オーデマ ピゲ、ブライトリング、カルティエ、グランドセイコー、タグ・ホイヤー、チューダー、ウブロ、パネライ など

バッグ：ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチ、プラダ、バレンシアガ、サンローラン、ロエベ、ディオール、セリーヌ

ジュエリー：カルティエ、ブルガリ、ティファニー、ハリー・ウィンストン、グラフ、ミキモト、タサキ、グッチ、エルメス、ダミアーニ

ウォッチニアンについて

我々は、国内外のブランド品リユース市場において「確かな信頼」と「安心」をお届けすることを使命とし、ブランド品の売買を通じて、お客様がよりカジュアルに、より豊かにお洒落を楽しめる循環の創出に取り組んでいます。

また、大量生産・大量廃棄に頼らない持続可能な社会の実現に向け、健全で信頼される腕時計売買の世界的な取引プラットフォームの確立を目指してまいります。

ウォッチニアングループ｜企業概要

ウォッチニアングループは、高級ブランド品の販売・買取・輸出入などを手がける日本のリユース企業です。かつては「一風騎士（いっぷうきし）」というブランド名でしたが、2022年に「WATCHNIAN（ウォッチニアン）」へと刷新いたしました。

当社は、フェアで信頼できるグローバル市場の実現を目指し、腕時計を中心とした高級ブランド品の循環をデザインすることで、社会の豊かさと地球環境の持続可能性に貢献することをミッションとしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112400/table/34_1_5ff7e048749a10ddde39b43ab7a50514.jpg?v=202606211252 ]