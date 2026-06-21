オンライン日本語学習サービス「Native Camp Japanese」、新教材「10min Talk」を導入

株式会社ネイティブキャンプ

～忙しい毎日でも、たった10分で日本の魅力を学ぶ・話すを実現～

オンライン英会話サービスを展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、短時間で効率的な学習を実現する新教材「10min Talk」を導入いたしました。

「Native Camp Japanese」は、世界中のどこからでも日本人講師とのオンラインレッスンを通じて、実践的な日本語を学ぶことができるサービスです。24時間365日、予約不要で「今すぐ」レッスンを受講できる利便性が高く評価されています。

導入の背景・課題

近年、多忙な社会人や学生の学習者からは「まとまった学習時間を確保するのが難しい」という声が多く寄せられていました。また、Native Camp Japaneseの特徴である「10分間の今すぐレッスン」をより有効に活用したいというニーズが、会員および講師から高まっており、限られた時間で最大限の学習効果を発揮できる教材の開発が求められておりました。

新教材「10min Talk」の概要

新教材「10min Talk」は、その名の通り「10分間のレッスン」での使用を前提に設計されたオリジナル教材です。日本の観光地や伝統文化、グルメなど、学習者の興味を惹きつけるテーマを豊富に取り揃えています。短時間のレッスンであっても、単なる会話に留まらず、体系的な学習体験を提供します。

教材の構成

本教材は、効率よく言語能力を向上させるための3ステップ構成となっています。

STEP1：パッセージリーディング

テーマに基づいた短い文章を読み、内容を把握します。

STEP2：理解度チェック

パッセージの内容に関する質問に回答し、正確な読解力を養います。

STEP3：ディスカッション

パッセージの内容について講師と意見交換を行い、実践的なスピーキング力を高めます。

対象レベル

幅広い学習者の方々にご利用いただけるよう、以下の3段階のレベル設定をご用意しております。

今後の展開

- 初級：基礎的な文法や語彙を中心に、シンプルな会話からスタート。- 中級：日本の文化背景を交えながら、より具体的な表現を習得。- 上級：トピックに対する自分の意見を論理的に述べる力を養成。

「10min Talk」は、今後も定期的に新しいテーマの記事を追加していく予定です。常に新鮮なトピックを提供することで、学習者が飽きることなく継続的に学習に取り組める環境を構築します。

Native Camp Japaneseは、今後も学習者の皆さまの多様なニーズに応え、日本語学習の楽しさと達成感をサポートする教材開発に邁進してまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD5 相当のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、レッスンの予約に使えるUSD5 相当のコイン（50コイン）をプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)00:00 ～ 2026年6月30日(火)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語や中国語を話せる講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「スキマ時間を活用したい」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*1)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です(*2)。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

*1 定期メンテナンスを除く

*2 同一講師との「今すぐレッスン」は24時間に1回までとなります。同一講師との複数回のレッスン受講をご希望の場合は、「予約レッスン」をご活用ください。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media