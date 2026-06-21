複雑な指定基準の遵守と、現場で機能する空間を設計！福祉・医療・介護施設特化の内装設計・施工サービス「メンラボ建設」を提供開始！法人の新規開設・改装に関する無料相談・見積もりのお申し込み受付をスタート！

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）は、福祉、医療、介護施設に特化した内装設計、施工、改修を専門とする新サービス「メンラボ建設」の提供を開始いたしました。 本サービスは、施設開設時の最大の障壁となる「厳格な施設基準（認可要件）」をクリアする確実な設計と、利用者・スタッフ双方の利便性を最大化するレイアウトを両立し、法人のスムーズな事業開始を支援します。

これに伴い、新規開設やリニューアルをご検討中の法人様向けに、物件の適法性確認、レイアウト作成、無料見積もり等のご相談・お申し込み受付を本日より開始いたします。

■ サービス提供の背景と福祉医療介護業界の課題

福祉・医療・介護施設の開設・改修においては、消防法や建築基準法に加え、各自治体が定める複雑で厳格な「指定基準（人員・設備・運営基準）」を満たす必要があります。

しかし、一般的な内装設計では専門施設特有のローカルルールや要件を網羅しきれないことが多く、「図面通りに完成したのに自治体の認可が下りない」「オープン直前に大掛かりな手直しが発生する」といったトラブルが業界内で後を絶ちません。 また、認可を通すことだけを優先した結果、車椅子の動線確保や見守りの死角排除、スタッフの業務効率といった「現場の利便性」が犠牲になり、開設後のオペレーションに支障をきたすケースも頻発しています。

自社でも福祉事業を展開し、現場の運営ノウハウを蓄積してきた当社は、これらの深刻な課題を解決するため、専門的な要件定義から現場の使い勝手までを一気通貫で設計・施工する「メンラボ建設」を立ち上げました。

■ 「メンラボ建設」の強み

1. 関係法令と指定基準の遵守を徹底した「専門的設計」

各自治体が定める指定基準や関連法規を的確に把握し、行政のガイドラインに沿った適切な図面を作成します。手すりの位置や採光・換気、各室の面積要件などを遵守した設計により、手戻りを防ぎ、適法かつスムーズな施設開設を実現します。

2. 利用者の安全性と質の高い支援を実現する「空間設計」

法令遵守を大前提とした上で、現場の適切なオペレーションに寄り添った設計を行います。車椅子が安全に移動できる動線確保、見守りのための死角排除、感染症対策を考慮した衛生動線、スタッフの業務スペース確保など、利用者と運営者双方が安心できる環境を構築し、質の高いサービス提供に直結する利便性を最大化します。

3. 物件の適法性確認から施工・引き渡しまでの一気通貫サポート

「該当物件が指定基準を満たす用途で活用可能か」という契約前の適法性確認から、レイアウト作成、施工、行政手続きに伴う図面サポートまでをワンストップで対応します。専門知識を要する各所との調整を当社が一括して担い、事業者様の事業立ち上げの負担を大幅に軽減します。

クリニックの内装の画像就労支援事業所の内装の画像

■ 提供サービス領域

対象施設： 就労支援施設、放課後等デイサービス、児童発達支援、クリニック、訪問看護ステーション、各種高齢者施設など

対応業務： 新規開業に伴う内装設計・施工、既存施設のリニューアル・改修、レイアウト変更、設計・施工ディレクション

■ 法人様からのご相談・お申し込み受付について

「メンラボ建設」では、新規開業や既存施設のリニューアルをご検討中の法人様からのご相談を受け付けております。以下のような課題をお持ちの事業者様は、専用サイトよりお気軽にお問い合わせください。

- 新規物件を検討中で、指定基準をクリアできるか（適法性）の確認をしたい- 開設にあたり、スタッフの業務動線や利用者の安全性を考慮したレイアウトを提案してほしい- 既存施設の部分改修や、用途変更に伴うリニューアルの見積もりが欲しい- 要件整理から設計・施工、行政手続きに伴う図面サポートまで一括して依頼したい▼ 無料相談・見積もりのお申し込み、詳細なサービス内容はこちら

【メンラボ建設 公式サイト】 https://menlabokensetsu.mentalhealthlabo.co.jp/

■ 会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/