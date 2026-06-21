【奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU】文豪ゆかりの地・湯河原で味わう、涼やかな夏会席

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人・石田圭司）

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUでは、2026年夏のお献立として、湯河原とその近郊の風土、

そして文豪たちの作品世界を重ねた会席料理をご用意いたしました。

※提供期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）予定

※仕入状況により、内容が一部変更となる場合がございます。

2026年夏献立 提供イメージ

古くから多くの文人に愛されてきた湯河原。

静かな山あいに佇む当館では、夏の涼感や旬の味覚を、料理長の遊び心とともに一皿ずつ表現しております。

2026年夏献立 食前酒

湯河原ゆかりの作家・伊丹十三にちなんだ「夏のメロンカクテル」

コースの幕開けを彩る食前酒には、旬のメロンを使用したオリジナルの「メロンカクテル」をご用意しました。一杯で3つの異なる味わいをお楽しみいただける、遊び心あふれる一品です。

まずはそのままカクテルを味わい、メロンの芳醇な香りとみずみずしい甘みをご堪能ください。

続いて添えられたメロンをひと口召し上がった後に再びカクテルを口に含むことで、

果実の甘みが重なり、より豊かな味わいへと変化します。

さらに、生ハムを合わせた後にもう一度カクテルを味わうと、塩味と旨みがメロンの甘みを引き立て、これまでとは異なる奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

2026年夏献立 前菜

＜湯河原＆近郊の記念館・話題施設・景色・寺・エンターテインメント・歴史・自然などをテーマにした全７品＞

前菜は、「湯河原と湯河原近郊を食べる」をテーマに、地域の魅力を一皿に凝縮した全7品をご用意しました。土地の恵みや季節の味覚を多彩な調理法で表現し、一品ごとに異なる食感や香り、味わいをお楽しみいただけます。

なかでも「とうもろこし餅のじゃがいも蓑揚げ」は、とうもろこしの弾けるような食感と豊かな香り、やわらかな餅の口当たり、そして香ばしく揚げたじゃがいもの食感が織りなすコントラストが特徴です。お品書きとともに、一品一品に込められた地域の味わいと季節感をご堪能ください。

2026年夏献立 強肴

「“夏色”ステーキ御膳」

強肴には、五感で楽しむ「夏色ステーキ御膳」をご用意しました。

3種類の特製ソースとともにお楽しみいただけます。それぞれ異なる風味が肉の旨みを引き立て、

多彩な味わいの変化をご堪能いただけます。

彩り豊かなサラダは、夏のやわらかな色彩の余韻を感じていただけるよう、さまざまな旬野菜を組み合わせて仕立てました。別添えのヴィネグレットドレッシングが野菜本来の瑞々しさと味わいを引き立てます。

また、御膳に添える「枝豆と焦がし玉ねぎの冷製ポタージュ」は、素材が持つ自然な甘みと、焦がし玉ねぎの香ばしさを活かしたフレンチテイストの一品。ひんやりとした口当たりが夏らしい清涼感を演出します。

2026年夏献立 デザート

＜湯河原ゆかりの文豪・作家をモチーフにした甘味スイーツ＆日本の銘茶めぐり＞

締めくくりには、三島由紀夫の『潮騒』を表現した「潮騒ゼリー」。

海をゼリーで、波をミルクムースで表現した、見た目にも涼しいデザートです。

湯河原の夏、文豪たちの記憶、そして旬の味覚。

そのすべてを、山翠楼ならではの一皿に込めました。

暑い季節だからこそ味わいたい、涼やかな夏の会席をぜひご賞味ください。

山翠楼公式ホームページ :https://sansuirou.co.jp/＜＜ご予約はこちらからどうぞ＞＞

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展望露天風呂「大空」