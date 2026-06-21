【源泉のお宿 湯河原千代田荘】夏の湯河原を味わう、彩り豊かな夕食膳の提供開始

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

源泉のお宿 湯河原千代田荘（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上637/執行役員支配人・石田圭司）

源泉のお宿 湯河原千代田荘では、2026年夏のお献立として、湯河原の風土や文豪ゆかりの物語、

そして健康を意識した食材を取り入れた季節のお料理をご用意いたしました。

今年の夏献立のコンセプトは、

「湯河原を食べる。物語を食べる。文豪を食べる。野菜を食べる。健康を食べる。」

湯河原らしさを感じる食材や、文豪にまつわるエピソードを織り交ぜながら、暑い季節にも箸が進む、やさしく楽しい夕食に仕上げております。

※提供期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※仕入状況により内容が変更になる場合がございます。

2026年夏献立 提供イメージ

春献立でもご好評いただいた、千代田荘オリジナルの「たまにやさしい」メニューを、夏仕様の重箱でご用意いたしました。

食材の頭文字をとり、語呂合わせにした千代田荘オリジナルの造語です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1992_1_43d68fd017c7e5fbd7385fac072b2bb3.jpg?v=202606211252 ]

この「たまにやさしいメニュー」は前菜で表現いたしました。

前菜

＜た＞半熟ゆで卵～ザーサイ＆しらすのオリーブオイルがけ～＆トマトと焼きしし唐のおかか和え

＜ま＞豆腐＆ゴーヤのチャンプルー～青紫蘇のせ～

＜に＞豚しゃぶ肉＆ニラ・キュウリのやみつき和え～煮切り酒を少し効かせた、胡麻油香るさっぱり味

＜や＞スモークチキン＆夏野菜のイタリアンサラダ

＜さ＞「ピーマンの肉詰め」ならぬ「ピーマンの鯵（たたき）詰め」

＜し＞エリンギ＆セロリのきんぴら～レタスと共に～

＜い＞じゃがいも＆らっきょうのポテトサラダ

その他にも出来立て熱々のファイヤーグルメが充実！

天ぷら

海老の天ぷら

とうもろこし＆タマネギ・三つ葉のかき揚げ

鏡鯛の天ぷら



料理長特製の天つゆや、わさび塩とともに

お召し上がりいただけます。

とうもろこしの甘み、揚げ衣の香ばしさ、

熱々ならではの食感。

思わず箸が進む、夏の一品です。

穴子と夏野菜の釜めし

お食事には、夏の釜めしをご用意しました。

穴子、アスパラ、枝豆、とうもろこし、ニンジン、油揚げ入り。

炊き立ての香りをお楽しみください。

山椒味噌や刻み生姜をのせると、味の変化も楽しめます。

釜めしと一緒に、しじみと冬瓜の味噌汁もご用意しております。

穴子と夏野菜の釜めし美味鶏＆夏野菜のバーベキュー

美味鶏＆夏野菜のバーベキュー

肉料理は、静岡県産の美味鶏を使ったバーベキューです。

具材には、オクラ、ズッキーニ、タマネギ、キャベツ、ニンジン、椎茸をご用意しました。

味付けは三種類。

香味ネギダレ、わさびマヨポン、大葉ジェノベ風ソースをご用意しております。

ひと皿で味の変化を楽しめる、夏らしい肉料理です。

バイキングコーナーオリジナルパフェ

食事会場のバイキングコーナーには、白米・汁物・香の物・ソフトドリンク・デザートを置いております。

デザートには、醤油味のソフトクリームとこれを使用した、オリジナルのパフェを自作することができます。

フルーツやデザートなどお好みのトッピングを使用してオリジナルパフェを作ってみてください！

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

千代田荘公式ホームページ :https://chiyoda-sou.com/＜＜ご予約はこちらからどうぞ＞＞

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