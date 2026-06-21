愛媛県ひめボス公式Instagram | 働き方の意識調査

株式会社エースクリエイティブ

株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻、代表取締役：秋山真哉、以下エースクリエイティブ）は、愛媛県から運営委託を受け、誰もが活躍できる魅力的な職場環境づくりを支援する「ひめボス宣言事業所認証制度」のPRを推進しています。

6月21日は「仕事も遊びも一生懸命の日」。誰もがいきいきと働ける職場環境づくりを目指す「ひめボス宣言事業所認証制度」とコンセプトが重なることから、この日に合わせて、"働くこと"に対する意識について独自調査しました。

調査結果から見えた現代の働き方の意識

ひめボス公式Instagramにて、「あなたにとっての“仕事も遊びも一生懸命”って？」というテーマでアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154610/table/30_1_a33f31c43d304fdd3fec0737e58bfea5.jpg?v=202606211252 ]

※アンケート結果は2026年6月17日時点の数値です。

※アンケート実施投稿：https://www.instagram.com/p/DZZkkDngWvB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DZZkkDngWvB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

今回の調査で最も多い回答は、「仕事も遊びもほどほどに。」と「遊びが中心。でも仕事もきちんと。」が同率1位（各28%）という結果になりました。

この結果から、現代の若者や働く世代において、仕事一辺倒ではなく、プライベートや遊びの時間を大切にしながら、無理なく自分のペースで働くことを望む傾向が浮き彫りになりました。「仕事が中心」と答えた方が16%にとどまる一方、「ほどほどに」「遊びが中心」「いつでも全力」の3択がほぼ拮抗していることからも、働き方に対する価値観が多様化していることが読み取れます。

「仕事も遊びも、いつでも全力！」という回答も27%と僅差で続いており、オン・オフともに充実させたいという意識も根強く存在しています。「仕事も遊びも一生懸命の日」にちなんだ今回の調査は、働くことへの向き合い方が人それぞれであることを改めて示す結果となりました。

誰もがいきいきと活躍し、働きがいのある魅力的な職場づくりを推進する「ひめボス」として、今後もこうした声を発信し続けていきます。

ひめボスInstagramとは

「ひめボス」Instagramでは、「ひめボス宣言事業所認証制度」にて認証を取得している県内企業を紹介しています。

これらの投稿を通じて、県内就職を検討する大学生に、愛媛で働く人々のリアルな声を届け、就職先選びの一助となることを目指します。

この度、ひめボスInstagramのコンテンツ内容をバージョンアップいたしました。大学生レポーターが県内企業を訪問し、社員にインタビューする様子を、よりリアルに、そして魅力的にお届けします。新たなコンテンツとして、「オフィスツアー」や「企業のランチタイムへの潜入」など、職場の雰囲気をありのままに伝える没入感重視の企画を導入。また、ベテラン社員に「20歳のあなたに伝えたい」というテーマでインタビューを行い、仕事のやりがいや社員のリアルな声を多角的な視点でお届けします。

「ひめボス宣言事業所認証制度」とは

愛媛県では、人口減少が大きな課題となっており、現在約125万人の県内人口が、このまま何も対策を講じなければ、2060年には約65万人になると推計されています。人口減少は人手不足や消費の減少につながり、企業経営や地域の成長にも大きな影響が出ることが予想されます。

そこで愛媛県では、働きやすく働きがいのある企業が増えることで、愛媛県が若者から選ばれる地域となることを目指し、女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援などに取組む企業を認証する「ひめボス宣言事業所認証制度」を創設し、多くの県内企業と協力しながら取り組みを進めています。

［公式HP］

ひめボスポータルサイト：https://himeboss.jp/

ひめボスNAVI：https://navi.himeboss.jp/

【「ひめボス宣言事業所認証制度」に関するお問い合わせ先】

愛媛県企画振興部 地域未来創生局 少子化対策・男女参画課

活躍推進グループ

〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2

電話：089-912-2332（直通）

E-mail：shoushikadanjo@pref.ehime.lg.jp

会社概要

社名：株式会社エースクリエイティブ

設立: 2014年4月22日

資本金： 300万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7

TEL：050-3152-1821

MAIL :info@acecreative.co.jp 事業内容： マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、 オリジナルグッズ企画制作・販売、他