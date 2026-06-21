年収3500万円経営者、壮絶な過去を告白「貧乏で…」25歳モデル・オダミユの止まらないアプローチに30代美人女優もタジタジ「The女って感じ」｜ABEMA『ガールオアレディ3』第2話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話を、本日2026年6月21日（日）夜9時より無料放送いたします。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結しています。

■年収3500万円経営者・ショウタ、壮絶な過去を告白「貧乏で毎日ご飯も食べられなかった」

2026年6月21日（日）夜9時より放送の第2話では、初日の夕食後に訪れた2ショットタイムの模様が明らかに。20代ガールの俳優＆インフルエンサー・モモエが誘い出したのは、年収3500万円のハイスペック男子として女性陣の視線を独占していた28歳の会社経営者・ショウタ。華やかな経歴を持つ彼ですが、モモエから過去の恋愛を問われると表情が一変。「実家がめちゃくちゃ貧乏で、毎日ご飯も食べられないくらいだった。自分に自信がない」と、壮絶な生い立ちとコンプレックスを赤裸々に告白します。この予想外の自己開示に、モモエも自身の失恋経験を重ね合わせ、2人の距離は一気に急接近。弱さを分かち合った2人の恋の行方は…？

■25歳モデル・オダミユの止まらないアプローチに30代美人女優もタジタジ「THE女って感じ」

さらに、2日目には、早くも火花を散らす三角関係が勃発。メイクアップアーティストのレイを巡り、25歳ガールのモデル・オダミユと、30歳レディの俳優・ミユが激突します。3人での釣りデート中、第1話に続きオダミユの“あざとテク”がまたも炸裂。その圧倒的な立ち回りを目の当たりにしたミユは、「やっぱり強敵。THE女って感じでちょっと嫌だった…」と本音を漏らし、焦りを隠せない様子を見せます。果たしてオダミユはどんなアプローチを仕掛けたのか？また、早くも本格化する、ガールとレディのバチバチの心理戦にご注目ください。

年齢による恋愛観の違い、プライド、そして計算――。ガールとレディの恋の駆け引きが加速する『ガールオアレディ3』第2話は、本日夜9時よりABEMAにて無料放送いたします。ぜひご期待ください。

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#2配信日時：2026年6月21日（日）夜9時～

#2放送URL： https://abema.go.link/8GtPc

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/