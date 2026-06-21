【チケット絶賛発売中】韓国の5人組男性アイドルグループ、ONEUSが約7ヶ月ぶりの来日公演！

株式会社STONE.B

ONEUSは、ソホ（SEOHO）、イド（LEEDO）、コンヒ（KEONHEE）、ファンウン（HWANWOONG）、シオン（XION）の5人で構成される韓国のボーイズグループ。

2019年1月にデビューし、卓越したパフォーマンス力と独自のコンセプト表現で国内外のファンから高い支持を集めている。

韓国の伝統的な要素と現代的なサウンドを融合させた楽曲や、物語性の高いステージ演出を強みとし、「LUNA」「Same Scent」「Baila Conmigo」などのヒット曲を通じて、“ステージの天才”とも称される圧倒的な表現力を披露してきた。

グループ名には、「You Make Us」の“US”と“One”を組み合わせ、「ファン一人ひとり（ONE）が集まって私たち（US）を完成させる」という意味が込められている。

2026 ONEUS FANCON : Welcome to in JAPAN

【日時及び会場】

東京公演：東京国際フォーラム ホールC

2026年6月27日（土）

[1ST] 13:00 OPEN / 14:00 START

[2ND] 17:00 OPEN / 18:00 START

大阪公演：南海波切ホール

2026年7月5日(日)

15:00 OPEN / 16:00 START

【チケット】

🎟️ 一般チケット：\13,000 (税込)

その他、公演・チケットに関する詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://www.mahocast.com/ce/c/116

【チケットぴあ】

https://w.pia.jp/t/oneus-2026fancon/

【e+】

https://eplus.jp/oneus/

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



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