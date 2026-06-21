【新ブランド誕生】抹茶好きに捧げる「緑限定」ファッションブランド『MAMIDORI PORTER』始動！第一弾・初回生産200個限定の″真緑色″バッグが6/21より先行販売開始。

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濃厚抹茶スイーツブランド「MAMIDORI（マミドリ）」を運営するチームは、日本の緑・抹茶を愛する人々に向けた「緑限定」の新しいファッションブランド『MAMIDORI PORTER（マミドリ・ポルテ）』を設立いたします。



第一弾プロダクトとして、深い緑色が特徴の「トラペーズバッグ」をリリース。初回生産分は200個限定（初回生産証明書付き）。

2026年6月28日（日）12:00からのオンライン一般販売に先駆け、2026年6月21日（日）12:00より、公式Instagramフォロワー限定の先行販売を行います。

ブランドコンセプト＆キャッチコピー

ブランドロゴ

「緑が、抹茶が好きな自分を、もっと。」

抹茶や「緑」という色が好きな人々が、もっと自由に、自分らしくその個性を表現してほしいという願いから『MAMIDORI PORTER』は生まれました。

「日本の抹茶好きを増やす」をコンセプトに掲げるスイーツブランド『MAMIDORI』の想いを受け継ぎ、ファッションという新たなアプローチから、触れていただいたすべての方々の人生を「抹茶」というテーマで豊かに彩るお手伝いをしてまいります。



MAMIDORI PORTER公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_porter

第一弾プロダクト：【初回生産証明書つき】トラペーズバッグ

ブランドの幕開けを飾る最初の商品は、「濃い緑色」が特徴の『トラペーズバッグ』です。洗練されたシルエットで、日常のコーディネートに美しい緑のアクセントを添えます。

スマートフォンや財布、500mlペットボトルが入る収納力があり、長い持ち手で肩からかけてオシャレに着こなせます。

また、外側だけでなく、内側の生地も緑一色となっており、両側面には定期入れやティッシュなどが収納可能なポケットもございます。

ブランドの原点となる初回生産は200個のみとなっており、その価値を保証する「初回生産証明書」を同梱してお届けいたします。

・商品名：【初回生産証明書つき】トラペーズバッグ

・販売価格：12,000円（税込） ※日本国内送料無料

・初回生産数量：200個

・初回生産証明書：1枚



商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-bag-trapeze

先行販売商品ページ :https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-bag-trapeze

販売スケジュール

【先行販売】2026年6月21日（日）12:00～

一般販売に先駆け、公式Instagramのフォロワー様限定で先行販売を実施いたします。

※先行販売分の在庫がなくなり次第、期間内であっても受付を終了いたします。（詳細は公式Instagramにてご案内）

MAMIDORI PORTER公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_porter

【一般販売】2026年6月28日（日）12:00～

一般販売分の在庫を追加して販売開始いたします。

今後の展望

『MAMIDORI PORTER』では、第一弾のバッグを皮切りに、今後は抹茶ファンの日常をさらに彩る「アクセサリー」など、緑に特化した多彩なファッションアイテムの展開を予定しております。身にまとうファッションと、五感で味わうスイーツ。その両面から、日本、そして世界へ抹茶の魅力を発信し続けてまいります。

新ブランド概要

・ブランド名：MAMIDORI PORTER（マミドリ・ポルテ）

・公式ショップページ：https://mamidori-online.myshopify.com/pages/mamidori-porter

・公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_porter

MAMIDORI公式オンラインショップでは1周年記念キャンペーンも開催中

親ブランドであり、濃厚な抹茶スイーツを提供する「MAMIDORI」の公式オンラインショップでは、1周年を記念した特別なセットを6/30まで販売中です。

いつもより少しだけお得にお買い求めいただけますので、抹茶スイーツが好きな方はこちらもお買い求めください。



大福&マドレーヌセット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set

MAMIDORI1周年記念セット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-1anniversary-mini



MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/