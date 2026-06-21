【奥湯河原温泉 海石榴つばき】涼風、渓谷を渡る　～2026年夏のお献立ご提供開始～

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 海石榴つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/執行役員支配人 雑賀弘）

奥湯河原の山々が深い緑に包まれる季節。

海石榴では、2026年6月1日（月）より、夏のお献立に内容を一新いたしました。

提供期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※仕入状況により、内容が一部変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

2026年夏献立 ご提供イメージ

今年の夏献立のお題目は、「涼風、渓谷を渡る」。

奥湯河原の渓流を渡る涼風。青紅葉の美しさ。夏の山里に流れる、静かな時間。

その趣を、旬の食材と器使いに映し込んだ夏会席でございます。

2026年夏献立 前菜

前菜では、青紅葉や涼やかな器使いで、奥湯河原の夏の山里を表現しております。

富士の清流で育まれた富士山サーモンと、みずみずしいトマトを合わせた爽やかな一品。サーモンの上質な脂の旨味に、トマトの心地よい酸味が重なり、夏の訪れを感じさせる味わいに仕上げました。清涼感あふれる前菜として、コースの幕開けを彩ります。

前菜の7品

１.富士山サーモンとトマトの酢漬け

２.穴子と胡瓜

３.茄子とこんにゃくの味噌田楽

４.鱧寿司

５.揚げとうもろこし真丈

６.スズキと冬瓜の赤柴餡掛け

７.モロヘイヤのすり流し

2026年夏献立 造り

氷と青紅葉をあしらい、奥湯河原の渓流をイメージしたお造りは、初夏の清涼感あふれる一皿です。

紋甲いか、本マグロ、間八、尾長鯛、才巻海老の五種を盛り合わせ、それぞれの持ち味を最大限に引き出す薬味とともにご提供します。本マグロと紋甲いかは、旨味を引き立てる土佐醤油で。間八と尾長鯛は、素材本来の繊細な味わいを楽しめる煎り酒でお召し上がりいただきます。

また、初夏に旬を迎える才巻海老には、地元・湯河原産のみかんを使用したオレンジソルトを添えました。爽やかな柑橘の香りとほどよい塩味が海老の甘みを引き立て、季節感あふれる味わいを演出します。

2026年夏献立 焼物

焼物は「山北産鮎の塩焼き」でございます。

丹沢山系の清流で育った山北産鮎を、香ばしく焼き上げました。

皮目は香ばしく、身はふっくら。

自家製たで酢を添えれば、鮎ならではの香りと涼味がいっそう引き立ちます。

20206年夏献立 進肴

夏に味わう「米沢牛の冷しゃぶ」

進肴には、日本三大和牛にも数えられる米沢牛の冷しゃぶをご用意いたしました。

きめ細やかな肉質と上質な旨味を、夏らしくさっぱりと。

豆板醤やにんにくを効かせた醤油だれ、夏野菜のとろろ和え、辛みそとともに、味の変化もお楽しみいただけます。

海石榴の2026年夏献立は、奥湯河原の自然がもたらす涼やかさを、一品一品に映した会席です。

青紅葉、渓流、鮎の香り、夏の果実。

日頃のお疲れを癒し、明日への活力となるようなひとときを、海石榴でお過ごしください。

■期間限定「プレミアムラウンジ」開催

海石榴公式ホームページ :https://www.tubaki.net/＜＜ご予約はこちらからどうぞ＞＞

本夏の「夏献立」のご提供期間にあわせ、奥湯河原の静かな自然に包まれた特別なひとときをお愉しみいただける期間限定イベント「プレミアムラウンジ」を開催いたします。

夕刻、山あいに広がる穏やかな空気の中、風鈴の涼やかな音とやわらかな灯りが、夏の宵へとお客様を誘います。ラウンジでは、生ビールやワイン、日本酒、梅酒に加え、柚子・みかん・梅などを用いた爽やかなドリンクをご用意しております。

また、通常のラウンジとは趣を変え、湯上がりの時間をより豊かに彩るアイスクリームやフルーツをはじめ、桜えびを使用した一品や軽やかな酒肴など、涼味とともに楽しむ多彩なメニューをご提供いたします。お酒とともに、夏ならではの味わいの調和をご堪能ください。

窓の向こうに広がる景色冷たいビールをお楽しみください

【プレミアムラウンジ概要】

・開催期間：2026年6月14日（日）～8月31日（月）

・営業時間：15:00～19:00

・定員：1日20名様限定

・対象：中学生以上のお客様



※本ラウンジは静かな空間でお過ごしいただくため、小学生以下のお子様のご利用はご遠慮いただいております。

※提供内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

※お席に限りがございますため、満席となり次第受付を終了させていただく場合がございます。

なお、本イベントは「プレミアムラウンジ付プラン」にてご宿泊のお客様限定でご利用いただけます。ご利用をご希望のお客様は、専用宿泊プランよりお申し込みください。

ご宿泊前のお問い合わせ・ご相談は、下記までご連絡ください。

湯河原予約センター：0570-026577（受付時間 10:00～17:00）

プレミアムラウンジ付プラン :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=bd2c7d6533deee485f575304e9dd8660&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14030401&search_type=undated＜＜ご予約はこちらからどうぞ＞＞

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時‧適用条件有）

◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

「奥湯河原温泉 海石榴つばき」をより一層お愉しみいただくために、

公式ホームページご予約者限定の優待特典をご用意いたしました。

1、公式サイトから会員登録しご予約すると、以下二点のご優待が受けられます。

１. 会員限定価格（宿泊代金5％引き）のご提供。

２. 宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

2、以下二点の優待特典より、いずれかお好きな特典をお選びいただけます。

１. 湯河原駅から往復送迎（1滞在1往復）いたします。

予めご指定いただいたお時間に湯河原駅からの送迎タクシーをご手配いたします。

２. 館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき1枚）プレゼントいたします。

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