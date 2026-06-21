「支那そばや」佐野史華 ラーメン業界初のシャンパーニュの騎士へ

Wine Aficionado Forum

神奈川県横浜市戸塚区のラーメン店「支那そばや」の佐野史華氏が2026年6月19日（フランス現地時間）、由緒ある「シャンパーニュ騎士団（Ordre des Coteaux de Champagne）」より、名誉ある「シュヴァリエ（Chevalier）」に叙任されました。ドゥ・ヴノージュCEOであり、シャンパーニュ騎士団本部の理事も務めるジル・ドゥ・ラ・バスティエール氏らの推薦により、今回の称号授与に至りました。

※本プレスリリースはシャンパーニュ・ドゥ・ヴノージュの日本正規輸入元であるヴィレッジ・セラーズ株式会社による内容確認を経て、Wine Aficionado Forumが発信しています。

故・佐野実氏の娘として「支那そばや」の味と理念を受け継ぎながら、2015年に「桃の冷やしらぁ麺」、2016年には「花山椒塩らぁ麺」を考案。2023年より「桃の冷やしらぁ麺」とシャンパーニュによる新たな食文化提案にも取り組んでいます。

とりわけ2025年に実施した1837年創業のシャンパーニュ・メゾン「ドゥ・ヴノージュ（de Venoge）」との取り組みが高く評価され、シャンパーニュ騎士団におけるラーメン業界初のシュヴァリエとなりました。

高知県産の「四万十ぶしゅかん」は、故・佐野実氏が生前最後に出会った食材のひとつです。現地でその魅力に強く惹かれていた父の想いを受け継ぎ「この食材をラーメンとして形にしたい」という願いから、新たな一杯が生まれました。

【シャンパーニュ騎士団について】

シャンパーニュ騎士団は、シャンパーニュ文化の普及と発展を目的とした歴史ある組織です。その起源は1656年、ルイ14世時代の宮廷におけるワイン愛好会にまで遡ります。原則としてシャンパーニュ文化に貢献した業界関係者がメゾンの推薦を受けて叙任され、その名簿には王侯貴族、政財界の要人、文化・芸術界の著名人などが名を連ねています。会員にはシャンパーニュの価値を称え、その伝統を未来へ受け継ぐ象徴的存在としての役割が期待されています。

https://www.occ-france.com

【佐野史華について】

J.S.A.認定ソムリエ。株式会社三越伊勢丹ホールディングス勤務を経て、2014年に「支那そばや」創業者である故・佐野実氏の遺志を継承。株式会社サノフードのオーナーおよび株式会社エヌアールフード代表取締役社長として「支那そばや」のブランド運営やメニュー開発、食文化の魅力発信を行っている。日本のラーメン文化の継承と発展に取り組むとともに、世界各国で活動しながら、日本食文化およびラーメン文化の魅力を国内外へ発信している。現在は新横浜ラーメン博物館にて、タイの人気ラーメン店「Shindo Ramen」の日本展開にも携わっている。

今回の叙任は日本のラーメン文化とシャンパーニュ文化を結びつける独自の取り組みが高く評価されたものであり、ラーメンとシャンパーニュの新たな可能性を世界へ発信する活動として注目を集めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3_xytf-NJzg ]