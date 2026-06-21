「今が読み時、イチオシ作品」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて無料＆割引になるキャンペーンを6月21日(日)～6月28日(日)まで実施
「今が読み時、イチオシ作品」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて無料＆割引になるキャンペーンを6月21日(日)～6月28日(日)まで実施いたします。
対象作品としては『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』（漫画：合鴨ひろゆき、原作：赤井まつり、キャラクター原案：東西）をはじめ、人気作品がラインナップ！
そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！https://blog.over-lap.co.jp/ichioshi/
＜フェア対象期間＞ 2026年6月21日(日)～2026年6月28日(日)
＜フェア対象電子ストア＞https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://sp.handycomic.jp/ https://www.mangazenkan.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tp https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://ebookjapan.yahoo.co.jp/ https://play.google.com/store/books?hl=ja https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/
※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。 ※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。