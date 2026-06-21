「東京別荘」とは

数々の建築賞を受賞してきた狭小住宅のプロフェッショナルである株式会社アースが、民泊・旅館の建築から運営までをトータルでサポートする新サービス「東京別荘」を本格開始いたしました。 東京の限られた土地を最大限に活かし、「暮らすように泊まる」特別な宿泊体験を提供するとともに、オーナー様には手間のかからない新しい資産運用の形をご提案します。

東京に別荘を持つこと

ご自身が東京でのセカンドライフを楽しみながら、利用しない期間は世界中の旅行者に貸し出す。そんな「所有する贅沢」と「投資としての高い価値」を両立する新しい別荘運用の仕組みをご提供します。

普段はご自身のセカンドハウス（別荘）として贅沢に利用し、自身が使わない期間だけを民泊・旅館として貸し出すことができます。清掃や宿泊客の対応、日々の管理や集客プロモーションはすべてプロであるアースが代行するため、手間を一切かけずに運用可能です。

1. 自身が使わない時期は「完全おまかせ」で収益化

限られたスペースに必要な機能を凝縮し、デッドスペースを「心地よい余白」へと変えるアース独自の設計技術を投入。宿泊者に窮屈さを感じさせない、モダンで広々としたデザイン空間がインバウンドを含む多くのゲストを惹きつけます。

2. 狭小住宅の専門技術で「コンパクトなのに贅沢」な空間を実現

東京の主要な観光地は土地が限られており、広い敷地の確保は困難です。あえて狭小地を活用することで、利便性の高い好立地を確保しながら、効率的な投資回収を目指せます。

3. 初期投資を抑え、好立地を活かした運用が可能

狭小地だからこそ強い「民泊・旅館業」3つのメリット

いま東京での別荘所有が注目されている理由

年間2,000万人の海外旅行者が訪れる、世界有数の観光都市、東京。

東京の海外旅行者数推移 (2023年)

※2021年はコロナの影響により推計方法が異なる。 令和5年東京都観光客数等実態調査 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/06/21/14.html

世界観光都市ランキング (2023年)

Top 100 City Destinations Index 2023 https://www.travelvoice.jp/20231212-154760

東京別荘オーナーなら、そんな東京での暮らしを存分にお楽しみいただけます。 そして、東京は、2030年に3,000万人を超える海外旅行者流入が見込まれる観光都市。 この魅力ある暮らしを他の旅行者に提供し収益を得ることができるので 不動産投資先の一つとしても大きなポテンシャルを秘めています。

「東京別荘」の強み

3つの特徴

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=t1N-wJytFxA

狭小住宅の専門知識で実現する快適空間

東京の限られた土地を最大限に活用し、快適で魅力的な空間を創ります。 狭小住宅の設計に精通した私たちだからこそ、無駄のない機能性と、感性を刺激する余白を両立。 コンパクトでも贅沢な別荘を実現します。

安心と収益を両立するプロの運営

「大切な別荘に他人を入れるのが不安」というオーナー様の声に応え、予約管理から清掃、トラブル対応まで、すべてを私たちが代行します。 建築のプロによる万全の管理体制で、安心して収益化が可能です。

自社運営で培ったノウハウを活用

自社運営の実績と経験を基に、建築と運営の両面からサポート。 設計段階から運営を見据えた動線や設備、魅力的なデザインを追求します。 オーナー様にも宿泊者にも心地よい空間を提供します。

提供サービス

別荘の建築からセットアップ、貸し出しの集客、施設管理に至るまで、豊富な運営実績を持つ私たちがすべてお任せいただける体制でサポートしますので、どうぞご安心ください。

創る人

可能性から生まれる、

驚きと発見のある東京の暮らし

https://tokyovilla.jp/owners/flow/

2024年： LIXIL MEMBERS CONTEST（リフォーム）地域特別賞 2023年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）地域優秀賞 2022年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）地域最優秀賞 2021年： LIXIL MEMBERS CONTEST（リフォーム）地域最優秀賞 第38回 住まいのリフォームコンクール 優秀賞 2019年： LIXIL MEMBERS CONTEST ディティール賞 2018年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）グランプリ 2017年： LIXIL MEMBERS CONTEST（リフォーム）準グランプリ 2016年： LIXIL MEMBERS CONTEST省エネ部門 エコロジー賞 2014年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）入賞 2013年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）入賞 2012年： LIXIL MEMBERS CONTEST（新築）入賞 2010年： HW大賞（リフォーム）準グランプリ 2009年： HW大賞（リフォーム）グランプリ 2008年： TH大賞（リフォーム）地域最優秀賞 TH大賞（新築）地域最優秀賞 2004年： TH大賞（新築）グランプリ 2002年： 社団法人 東京都建築士会 住宅建築賞 金賞

Designer

Masashi Hashimoto

心地よい非日常。心地よい刺激のある空間で過ごす時間。 東京別荘で過ごすことで、エネルギーとインスピレーションを得られ、あなたの時間が人生の豊かさにつながれたらと想いながら、東京別荘をデザインしています。

Producer

Tomoyuki Hashimoto

東京にもう一つの拠点を持つことで、より豊かな人生を実現する「東京別荘」は、国内外の多くの人に届けたい新サービスです。 不動産、建築のプロである私たちが、別荘利用も収益管理も総合的にサポートいたします。

2018年

新築部門1172作品の中でグランプリを受賞

私たちは、住まいを通じて「東京の暮らしを変える」ことをビジョンに掲げています。 今まで想像しなかった暮らしのカタチを、アイデアと工夫で実現し、東京の暮らしをもっと豊かに変えていく。 敷地の広さや建築条件、ライフスタイルの枠を超え、あなたがまだ気づいていない理想の暮らしを引き出します。全国規模のコンテストで高く評価された技術力を武器に、「こんな暮らしがあったんだ」と感じられる住まいを。 東京別荘の創造を支えるのは、そんな私たちの情熱と技術です。

https://tokyovilla.jp/