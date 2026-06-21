しまむらグループ、6/21（日）より、免税対応店舗を1,306店舗へ拡大！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの免税対応店舗を、6月21日（日）より120店舗から1,306店舗へ拡大することをお知らせいたします。

■免税対応店舗について

しまむらグループ（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）では、一部店舗で消費税免税の対応を行っています。このたび、 6/21（日）より、対応店舗を120店舗から1,306店舗へ拡大します。全国のしまむらグループ店舗をご利用される外国人観光客の皆さまの利便性向上と、更なるおもてなしに努めてまいります。

該当店舗は、各事業ホームページ内にある、以下の『消費税免税対応店舗』または『店舗検索』からご参照いただけます。

▼『消費税免税対応店舗』

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/guide/en/

▼『店舗検索』 ※「免税店舗」で絞り込みご利用ください。

https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?p=&c=&flags%5B%5D=61&lat=&lng=&w=(https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?p=&c=&flags%5B%5D=61&lat=&lng=&w=)

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https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

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