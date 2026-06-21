アベイル、「アベイルFES SUMMER EDITION 2026」を 6/24（水）より開催！コラボ企画や日替わりタイムセール、各種キャンペーンをご用意
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、「アベイルFES SUMMER EDITION 2026（アベイルフェスサマーエディション2026）」を6月24日（水）より開催することをお知らせいたします。
■「アベイルFES SUMMER EDITION 2026」について
6/24（水）より「アベイルFES SUMMER EDITION 2026」を開催します。お買い得なアイテムや、これからの季節に大活躍の夏物トレンドアイテムのほか、 6/27（土）には、人気のキャラクターグッズを販売します。主な企画は以下のとおりです。
● 6/24（水）～
6/24（水）には、お買い得アイテムに加え、若者マーケティング機関
「SHIBUYA109 lab.（シブヤ109ラボ）」と共同企画した商品を、アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP（チップクリップ）」・「SUREVE（シュリーブ）」より販売します。そのほか、Disneyの大人気キャラクター「スティッチ」のアベイルオリジナル商品を販売します。
● 6/27（土）～
6/27（土）には、日替わりタイムセールとしてバイヤー厳選のお買い得コーデやアイテムを、 6/27（土）10時・14時、 6/28（日）10時の 3回に分けて販売します。そのほかにも、人気のキャラクター商品を豊富に取り揃えております。 6/27（土）には、サンリオキャラクターズ、お文具といっしょなど、アパレルから雑貨までご用意しております。6/28（日）には、おぱんちゅうさぎのアベイルオリジナル商品を販売します。
▼アベイルFES SUMMER EDITION 2026特設ページ
https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=2607availweek
■各種キャンペーン
お得なクーポンの配布や、プレゼントキャンペーンを開催します。
●アプリ本会員限定クーポン配布
6/22（月）～ 6/28（日）の対象期間中、アベイル店舗でしまむらパークアプリ会員証をご提示のうえ、税込4,400円以上お買い物いただいたお客様に、後日（ 7/13（月）～ 7/20（月））店舗で使用できるクーポンをプレゼントします。クーポンは、税込6,600円以上のお買い上げで500円引きとなります。(全品対象)
※ゲスト会員は対象外です。
※レシートの合算は不可となります。
●Disney『アナと雪の女王』ステッカープレゼント
6/27（土）に、アベイル店舗で『アナと雪の女王』の商品をお買い上げのお客様に特製ステッカーを数量限定でプレゼントします。
※ディズニープリンセス商品、中川翔子さん描き起こしディズニーデザイン商品も対象です。
※配布は1枚となります。
※なくなり次第終了となります。
●アプリ本会員限定アベイルオリジナル「保冷ランチポーチ」プレゼント
6/28（日）に、アベイル店舗でしまむらパークアプリ会員証をご提示のうえ、税込4,400円以上お買い上げのお客様にアベイルオリジナル「保冷ランチポーチ」を数量限定でプレゼントします。
※配布は1点となります。
※なくなり次第終了となります。
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