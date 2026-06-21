「ブランド買取専門店 BRAND OFF ユニモちはら台店」が千葉県市原市に6月21日（日）オープン

株式会社K-ブランドオフ

中古ブランド品のバッグ・時計・宝飾品などを扱うブランドリユースシェアNo.1（※）のコメ兵ホールディングスグループの一翼を担う株式会社K-ブランドオフ（石川県金沢市）は、千葉県市原市にFC52店舗目となる「ブランド買取専門店 BRAND OFF ユニモちはら台店」をオープンします。

※ 「リユース市場データブック2025」

ブランド買取専門店 BRAND OFF ユニモちはら台店について

今回出店するのは、京成千原線 ちはら台駅から徒歩約10分の場所に位置する、大型ショッピングモール「ユニモちはら台」の1階に店舗がございます。周辺は閑静な住宅街が広がるニュータウンエリアで、施設内には多くの専門店やシニア・ファミリー向けのショップが充実しています。平日は近隣にお住まいの主婦層、休日は多くの家族連れで賑わう活気ある環境のため、お買い物やお出かけのついでに気軽にお立ち寄りいただけます。

オープン記念イベント（7/31まで。なくなり次第終了）

店舗概要

- ルイ・ヴィトン モノグラム ハンドバッグ/ショルダーバッグ/リュック どんな状態でも20,000円～買取保証！(※1)(※2)※1 ショルダー、ハンドルがあるものが対象(リュック含む)。※2 期間中お一人様1点まで。- 買取ご成約金額に応じてギフトカード最大3,000円分プレゼント ※ギフトカードがなくなり次第終了。

店舗名 ：ブランド買取専門店 BRAND OFF ユニモちはら台店

開業日 ：2026年6月21日（日）

店舗所在地：千葉県市原市ちはら台西3丁目4番 ユニモちはら台 1階

営業時間 ：10:30～19:00

定休日 ：定休日なし

買取品目 ：宝石・貴金属、時計、ブランドバッグ、一部ブランド衣料

※商品のお取り寄せ販売は行います。

https://kaitori.brandoff.co.jp/shop/kanto/chiba/18597

BRAND OFF 買取専門店とは

ブランド品のバッグ、時計、ジュエリー、宝石・貴金属、衣料のブランド買取専門店として全国展開中です。店舗での買取以外にも、ご自宅に伺う訪問買取や遠方からの宅配買取など、お客様のニーズに合った買取方法が選べます。買取専門店でありながら、オンラインストアから豊富なブランド品を店舗に「お取り寄せ(※)」をすることにより、実際に見て触れて購入することができます 。

「お取り寄せ」とは、お近くの店舗で実物商品を確認後にご購入判断頂けるサービスです 。 （実物商品を確認頂いた後の購入キャンセルも可能で、商品代金以外は一切費用はかかりません。）

https://www.brandoff-store.com/guide/item_guide/inquery.html

株式会社K-ブランドオフ 会社概要

株式会社K-ブランドオフ（ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.）は、1993年の前身企業創業以来、国内外で積極的に事業を展開しています。 石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を運営。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾・上海にも店舗展開しています。

会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/(https://www.brandoff.co.jp/)

事業内容 ：ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業



＜フランチャイズ本部＞

FC本部所在地：東京都千代田区外神田3丁目13-8 FTK秋葉原5F

U R L ：https://www.brandoff.co.jp/fc/