数々のメディアでも紹介された、人気講座がついに書籍化！　テクニックではなく「恐れ」を手放すことで、自然体のコミュニケーションが生まれる。『ほんとうの自分で人といられるレッスン』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『ほんとうの自分で人といられるレッスン』（内海隆雄著）を刊行しました。

空気を読んで言いたいことを飲み込んでしまう、部下との1on1がぎこちない、初対面の人と当たり障りのない会話しかできない--このような方に向けて本書が提案するのは、会話のテクニックを磨くことではなく、自分を縛りつける「恐れ」を手放すことです。

■ 「インプロ」のエッセンスで、自然体のコミュニケーションを取り戻す

GoogleやNetflix、Pixarなど世界的企業が研修に取り入れている「インプロ（即興演劇）」。台本もない、正解もない中で相手の言葉を受け取り合い、その場でストーリーを生み出す表現のエッセンスを通じて、自分を無理に取り繕うことなく、自然体でありながら一緒にいる相手も心地よくなる人間関係の築き方を探っていきます。

■ 1000回以上のワークショップを重ねた実践者による書籍

著者の内海隆雄氏は、インプロアカデミー代表として1000回以上のワークショップを重ね、表現とコミュニケーションを教えてきた実践者。企業研修だけでなく、習い事プラットフォーム「ストアカ」で個人でも受けられる大人気のワークショップは、NHK『あさイチ』、TBS『THE TIME,』など数々のTV番組でも紹介されました。そんな大人気のワークショップが、ついに書籍化されました。

■推薦の声、続々！

「日常や職場にはびこる“コミュ力”の呪いを解き、本音の対話を取り戻す！」

――安斎勇樹氏（『冒険する組織のつくりかた』著者）

「コミュニケーションを論じた本のなかで、きっと今まででいちばんうそがなくて、無理のない本です。」

――飯田正人氏（くまざわ書店 営業推進部）

■ こんな方におすすめです

- 言いたいことを飲み込んでしまい、あとから後悔することが多い方- 部下や同僚とのコミュニケーションに悩んでいるリーダー・マネジャー- テクニックではなく、本質的なコミュニケーションの変化を求めている方

◎書籍概要

【目次】

第1部 人はいかにして恐れていくか

第2部 自分を自由にする 恐れない自分になる

第3部 関係を変えていく 恐れない関係をつくる

第4部 実践編

【著者情報】

内海隆雄（うつみ・たかお）

インプロアカデミー代表。群馬大学非常勤講師。1985年横浜生まれ。東京学芸大学に在学中、高尾隆研究室インプロゼミにてインプロ（即興演劇）を学ぶ。大学卒業後は、海外を含む100を超えるインプロ公演に出演するほか、全国各地において1000回を超えるワークショップを開催している。NHK『あさイチ』出演。共著書に『インプロ教育の探究――学校教育とインプロの二項対立を超えて』（新曜社）がある。

【書籍情報】

タイトル：『ほんとうの自分で人といられるレッスン』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／320ページ

ISBN：978-4799332894

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