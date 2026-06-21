フェンシング アジア選手権大会 男子エペで金メダル・銅メダル、女子サーブルで金メダルを獲得！
現地時間2026年6月20日（土）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会 男子エペ・女子サーブル種目において、山田優選手が金メダル、加納虹輝選手が銅メダル、佐野佑衣選手が金メダルを獲得いたしました。
男子エペで金メダルを獲得した山田優
男子エペで銅メダルを獲得した加納虹輝
女子サーブルで金メダルを獲得した佐野佑衣
【男子エペ】 山田優（Team SAGA SPORT PYRAMID） 今大会を世界ランキング8位で迎えた山田選手は、準々決勝でPROKHODOV Kirill（カザフスタン）に15-9で勝利。続く準決勝では加納虹輝（日本）を15-13で退け、決勝ではLEE Rang（台湾）を15-8で破り、金メダルを獲得しました。
山田優
加納虹輝（日本航空株式会社） 今大会を世界ランキング1位で迎えた加納選手は、準々決勝でCROOK Jacob（オーストラリア）に15-9で勝利。続く準決勝では山田優（日本）に13-15で惜敗したものの、銅メダルを獲得しました。
加納虹輝
【女子サーブル】 佐野佑衣（オリエンタル酵母工業株式会社） 今大会を世界ランキング59位で迎えた佐野選手は、準々決勝でGULIK Anastassiya（カザフスタン）に15-7で勝利。続く準決勝ではPERDEBAEVA Gulistan（ウズベキスタン）を15-10で退け、決勝ではCHOI Sebin（韓国）を15-12で破り、金メダルを獲得しました。
佐野佑衣
■選手コメント
【男子エペ】
山田優（Team SAGA SPORT PYRAMID）
「1年ぶりにタイトルを獲得することができ、とても嬉しく思います。
決してコンディションが良い状態ではありませんでしたが、だからこそ今の自分にできることを考え、それをプレーで表現できたことが今日の勝因だったと思います。そして何より、久しぶりに『フェンシングって楽しいな』と感じることができました。この気持ちを大切にしながら、これからも競技に向き合っていきたいと思います。まだ団体戦も残っているので、そこでも金メダルを獲得できるよう全力で頑張ります。応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。」
加納虹輝（日本航空株式会社）
「応援ありがとうございました。3位という結果で終わり、悔しい気持ちもありますが、今できることはしました。試合に集中し、勝ちにこだわった結果、表彰台に立つことができました。団体戦はチームで優勝目指して頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いします。」
【女子サーブル】
佐野佑衣（オリエンタル酵母工業株式会社）
「個人戦初優勝、そして初メダルを獲得することができ、凄く嬉しいです！1日を通して自分らしく、楽しんで試合をすることができました。沢山の応援ありがとうございました。団体戦も優勝目指して、頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします。」
準決勝：加納（左）と山田（右）の試合
相手に攻撃を仕掛ける佐野（左）
表彰台（中央：山田優、右：加納虹輝）
表彰台（中央：佐野佑衣）