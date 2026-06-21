フェンシング　アジア選手権大会 男子エペで金メダル・銅メダル、女子サーブルで金メダルを獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年6月20日（土）、インド・デリーで開催されたアジア選手権大会 男子エペ・女子サーブル種目において、山田優選手が金メダル、加納虹輝選手が銅メダル、佐野佑衣選手が金メダルを獲得いたしました。

男子エペで金メダルを獲得した山田優男子エペで銅メダルを獲得した加納虹輝女子サーブルで金メダルを獲得した佐野佑衣

【男子エペ】 山田優（Team SAGA SPORT PYRAMID） 今大会を世界ランキング8位で迎えた山田選手は、準々決勝でPROKHODOV Kirill（カザフスタン）に15-9で勝利。続く準決勝では加納虹輝（日本）を15-13で退け、決勝ではLEE Rang（台湾）を15-8で破り、金メダルを獲得しました。

山田優

加納虹輝（日本航空株式会社） 今大会を世界ランキング1位で迎えた加納選手は、準々決勝でCROOK Jacob（オーストラリア）に15-9で勝利。続く準決勝では山田優（日本）に13-15で惜敗したものの、銅メダルを獲得しました。

加納虹輝

【女子サーブル】 佐野佑衣（オリエンタル酵母工業株式会社） 今大会を世界ランキング59位で迎えた佐野選手は、準々決勝でGULIK Anastassiya（カザフスタン）に15-7で勝利。続く準決勝ではPERDEBAEVA Gulistan（ウズベキスタン）を15-10で退け、決勝ではCHOI Sebin（韓国）を15-12で破り、金メダルを獲得しました。

佐野佑衣

■選手コメント

【男子エペ】

山田優（Team SAGA SPORT PYRAMID）

「1年ぶりにタイトルを獲得することができ、とても嬉しく思います。

決してコンディションが良い状態ではありませんでしたが、だからこそ今の自分にできることを考え、それをプレーで表現できたことが今日の勝因だったと思います。そして何より、久しぶりに『フェンシングって楽しいな』と感じることができました。この気持ちを大切にしながら、これからも競技に向き合っていきたいと思います。まだ団体戦も残っているので、そこでも金メダルを獲得できるよう全力で頑張ります。応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。」

加納虹輝（日本航空株式会社）

「応援ありがとうございました。3位という結果で終わり、悔しい気持ちもありますが、今できることはしました。試合に集中し、勝ちにこだわった結果、表彰台に立つことができました。団体戦はチームで優勝目指して頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いします。」

【女子サーブル】

佐野佑衣（オリエンタル酵母工業株式会社）

「個人戦初優勝、そして初メダルを獲得することができ、凄く嬉しいです！1日を通して自分らしく、楽しんで試合をすることができました。沢山の応援ありがとうございました。団体戦も優勝目指して、頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします。」

準決勝：加納（左）と山田（右）の試合

相手に攻撃を仕掛ける佐野（左）表彰台（中央：山田優、右：加納虹輝）表彰台（中央：佐野佑衣）