ちゃんと食べているのに、なぜかやせていく―――運動ゼロ・3カ月で-20kgを実現した究極のダイエット法『四毒抜きダイエット』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『四毒抜きダイエット』（榎 弥生・著、吉野 敏明・監修）を2026年6月22日（月）より順次発売します。本書は、ちゃんと食べているのに、なぜか健康的にやせていく究極のダイエット法をまとめた１冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807

■ ベストセラー「四毒抜き」シリーズ 初のダイエット本

運動ゼロ・四毒以外の食事制限なし。

それでも、３カ月で-20kg。

20以上のダイエットに失敗した

著者がたどり着いた「最後の正解」が、

「四毒抜きダイエット」です。

【小麦】

【乳製品】

【植物油】

【甘いもの】

これら４つのNG食材をやめただけで、

勝手にやせ始めるダイエットです。

４つのNG食材を除けば、

好きなだけ食べてOK。

ダイエット法の中には、

栄養バランスが偏ったり、

不健康に陥ってしまうものがあります。

でも、

四毒抜きダイエットは、

そんなリスクとは無縁です。

■日本人の体の原理原則に基づいたダイエット法



私たち日本人の体の原理原則に基づいた

ダイエット法のため、

健康的にやせられるのです。



最初から４つのNG食材すべてを

抜かなくても大丈夫。



パンやスイーツなど、

人それぞれ抜くのに難しい食材はあるものです。

ちなみに、

著者が最後まで時間がかかった

四毒食材が「甘いもの」でした。



では、

どうやって最終的に

抜くことができたのか？



そんな少しずつ抜いていくコツなども

わかりやすく解説しています。



ちゃんと食べているのに、

なぜか健康的にやせていく、

究極のダイエット法をまとめた１冊です。

■本書の構成

巻頭カラー：「四毒抜きダイエット」体験者の声

はじめに

第１章 ：「四毒抜きダイエット」って何？――絶対ダメな４つのＮＧ食品

第２章 ：間違いだらけのオーガニック生活

第３章 ：モリモリ食べてやせられる――やせるために食べたほうがいいもの

ごはんは１日３合食べてもいい

第４章 ：四毒抜きダイエット流「日常の過ごし方」

おわりに

■著者プロフィール

榎 弥生

合同会社Release 代表取締役。滋賀県出身。



大手芸能プロダクションにスカウトされ所属し、タレントとして活動後に独立・起業。ギルトフリースイーツブランドを立ち上げ、グルテンフリーの商品開発、企画、企業向けの商品プロデュース実績を持つ。

起業後、太り始め25kg増。20種類以上のダイエット法を実践しながら、身体の原理原則を独学で学び健康的に痩せる方法を見いだす。3カ月で20kgの減量に成功し、心身ともにバランスの取れたライフスタイルを確立。

現在は【四毒抜き】をベースとした食事療法を軸に、カラダの内側から整えるオンラインコーチングサービス「EAT RETREAT」を主宰。心と身体が整う新しいウェルネススタイルを提案している。

■監修者プロフィール

吉野 敏明

銀座エルディアクリニック院長。歯科医師・歯周病専門医、指導医。歯学博士。



Asia-panpacific Clinical Laser Applications President、作家、言論人、政治家、医療問題アナリスト、株式会社YBDI代表取締役社長。



神奈川県横浜市出身。神奈川県立希望ケ丘高等学校を経て、1993年岡山大学歯学部卒業。東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座(歯周治療学)入局。主な著書にベストセラー『四毒抜きのすすめ』がある。

■書籍概要

書籍名 ： 四毒抜きダイエット

著者 ： 榎 弥生

監修者 ： 吉野 敏明

ページ数： 336ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年6月22日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-380-7

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803800/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp