ちゃんと食べているのに、なぜかやせていく―――運動ゼロ・3カ月で-20kgを実現した究極のダイエット法『四毒抜きダイエット』新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『四毒抜きダイエット』（榎 弥生・著、吉野 敏明・監修）を2026年6月22日（月）より順次発売します。本書は、ちゃんと食べているのに、なぜか健康的にやせていく究極のダイエット法をまとめた１冊です。
詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807
■ ベストセラー「四毒抜き」シリーズ 初のダイエット本
運動ゼロ・四毒以外の食事制限なし。
それでも、３カ月で-20kg。
20以上のダイエットに失敗した
著者がたどり着いた「最後の正解」が、
「四毒抜きダイエット」です。
【小麦】
【乳製品】
【植物油】
【甘いもの】
これら４つのNG食材をやめただけで、
勝手にやせ始めるダイエットです。
４つのNG食材を除けば、
好きなだけ食べてOK。
ダイエット法の中には、
栄養バランスが偏ったり、
不健康に陥ってしまうものがあります。
でも、
四毒抜きダイエットは、
そんなリスクとは無縁です。
■日本人の体の原理原則に基づいたダイエット法
私たち日本人の体の原理原則に基づいた
ダイエット法のため、
健康的にやせられるのです。
最初から４つのNG食材すべてを
抜かなくても大丈夫。
パンやスイーツなど、
人それぞれ抜くのに難しい食材はあるものです。
ちなみに、
著者が最後まで時間がかかった
四毒食材が「甘いもの」でした。
では、
どうやって最終的に
抜くことができたのか？
そんな少しずつ抜いていくコツなども
わかりやすく解説しています。
ちゃんと食べているのに、
なぜか健康的にやせていく、
究極のダイエット法をまとめた１冊です。
■本書の構成
巻頭カラー：「四毒抜きダイエット」体験者の声
はじめに
第１章 ：「四毒抜きダイエット」って何？――絶対ダメな４つのＮＧ食品
第２章 ：間違いだらけのオーガニック生活
第３章 ：モリモリ食べてやせられる――やせるために食べたほうがいいもの
ごはんは１日３合食べてもいい
第４章 ：四毒抜きダイエット流「日常の過ごし方」
おわりに
■著者プロフィール
榎 弥生
合同会社Release 代表取締役。滋賀県出身。
大手芸能プロダクションにスカウトされ所属し、タレントとして活動後に独立・起業。ギルトフリースイーツブランドを立ち上げ、グルテンフリーの商品開発、企画、企業向けの商品プロデュース実績を持つ。
起業後、太り始め25kg増。20種類以上のダイエット法を実践しながら、身体の原理原則を独学で学び健康的に痩せる方法を見いだす。3カ月で20kgの減量に成功し、心身ともにバランスの取れたライフスタイルを確立。
現在は【四毒抜き】をベースとした食事療法を軸に、カラダの内側から整えるオンラインコーチングサービス「EAT RETREAT」を主宰。心と身体が整う新しいウェルネススタイルを提案している。
■監修者プロフィール
吉野 敏明
銀座エルディアクリニック院長。歯科医師・歯周病専門医、指導医。歯学博士。
Asia-panpacific Clinical Laser Applications President、作家、言論人、政治家、医療問題アナリスト、株式会社YBDI代表取締役社長。
神奈川県横浜市出身。神奈川県立希望ケ丘高等学校を経て、1993年岡山大学歯学部卒業。東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座(歯周治療学)入局。主な著書にベストセラー『四毒抜きのすすめ』がある。
■書籍概要
書籍名 ： 四毒抜きダイエット
著者 ： 榎 弥生
監修者 ： 吉野 敏明
ページ数： 336ページ
価格 ： 1,870円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年6月22日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-380-7
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803800/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp