ちゃんと食べているのに、なぜかやせていく―――運動ゼロ・3カ月で-20kgを実現した究極のダイエット法『四毒抜きダイエット』新発売！

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フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『四毒抜きダイエット』（榎 弥生・著、吉野 敏明・監修）を2026年6月22日（月）より順次発売します。本書は、ちゃんと食べているのに、なぜか健康的にやせていく究極のダイエット法をまとめた１冊です。




詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807


■ ベストセラー「四毒抜き」シリーズ　初のダイエット本

運動ゼロ・四毒以外の食事制限なし。


それでも、３カ月で-20kg。



20以上のダイエットに失敗した


著者がたどり着いた「最後の正解」が、


「四毒抜きダイエット」です。



【小麦】


【乳製品】


【植物油】


【甘いもの】




これら４つのNG食材をやめただけで、


勝手にやせ始めるダイエットです。



４つのNG食材を除けば、


好きなだけ食べてOK。



ダイエット法の中には、


栄養バランスが偏ったり、


不健康に陥ってしまうものがあります。



でも、
四毒抜きダイエットは、
そんなリスクとは無縁です。


■日本人の体の原理原則に基づいたダイエット法


私たち日本人の体の原理原則に基づいた
ダイエット法のため、
健康的にやせられるのです。

最初から４つのNG食材すべてを
抜かなくても大丈夫。

パンやスイーツなど、
人それぞれ抜くのに難しい食材はあるものです。
ちなみに、
著者が最後まで時間がかかった
四毒食材が「甘いもの」でした。

では、
どうやって最終的に
抜くことができたのか？

そんな少しずつ抜いていくコツなども
わかりやすく解説しています。

ちゃんと食べているのに、
なぜか健康的にやせていく、
究極のダイエット法をまとめた１冊です。



■本書の構成

巻頭カラー：「四毒抜きダイエット」体験者の声
はじめに
第１章　　：「四毒抜きダイエット」って何？――絶対ダメな４つのＮＧ食品
第２章　　：間違いだらけのオーガニック生活
第３章　　：モリモリ食べてやせられる――やせるために食べたほうがいいもの
ごはんは１日３合食べてもいい
第４章　　：四毒抜きダイエット流「日常の過ごし方」
おわりに



■著者プロフィール


榎 弥生

合同会社Release 代表取締役。滋賀県出身。



大手芸能プロダクションにスカウトされ所属し、タレントとして活動後に独立・起業。ギルトフリースイーツブランドを立ち上げ、グルテンフリーの商品開発、企画、企業向けの商品プロデュース実績を持つ。



起業後、太り始め25kg増。20種類以上のダイエット法を実践しながら、身体の原理原則を独学で学び健康的に痩せる方法を見いだす。3カ月で20kgの減量に成功し、心身ともにバランスの取れたライフスタイルを確立。



現在は【四毒抜き】をベースとした食事療法を軸に、カラダの内側から整えるオンラインコーチングサービス「EAT RETREAT」を主宰。心と身体が整う新しいウェルネススタイルを提案している。






■監修者プロフィール


吉野 敏明

銀座エルディアクリニック院長。歯科医師・歯周病専門医、指導医。歯学博士。



Asia-panpacific Clinical Laser Applications President、作家、言論人、政治家、医療問題アナリスト、株式会社YBDI代表取締役社長。



神奈川県横浜市出身。神奈川県立希望ケ丘高等学校を経て、1993年岡山大学歯学部卒業。東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第二講座(歯周治療学)入局。主な著書にベストセラー『四毒抜きのすすめ』がある。






■書籍概要


書籍名　： 四毒抜きダイエット


著者　　： 榎 弥生


監修者　： 吉野 敏明
ページ数： 336ページ
価格　　： 1,870円（税込）
出版社　： フォレスト出版株式会社
発売日　： 2026年6月22日（※以降順次）
ISBN　 ： 978-4-86680-380-7







【書籍詳細】


https://www.forestpub.co.jp/author/enoki_yayoi/book/866803807


【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803800/forestpublish-22/



■会社概要



　会社名　　： フォレスト出版株式会社
　所在地　　： 〒162-0824
　　　　　　　 東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
　設立日　　： 1996年4月1日
　代表取締役： 太田 宏
　業務内容　： 出版物の企画・制作および販売
　URL　　　： https://www.forestpub.co.jp