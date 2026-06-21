【創立66周年】“お葬式・お墓の不安”を楽しく学べる相談会を開催｜博愛社「初夏のさわやか相談会 in オーロラ・ホール中央」

株式会社 博愛社１.イベントチラシ表２.イベントチラシ裏

ー今回のイベントテーマー

「もしもの不安を、“安心”に変える場所」

お葬式やお墓のことは、気になっていても“なかなか聞けない”もの。

今回の相談会では、地域の皆様が気軽に立ち寄り、専門スタッフへ直接相談できる機会をご提供いたします。永代供養墓や納骨堂、終活支援など、近年ご相談が増えているテーマについても、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

ーイベント概要ー

名称：初夏のさわやか相談会 in オーロラ・ホール中央

日時：2026年7月12日（日）10:00～15:00

会場：オーロラ・ホール中央

住所：埼玉県さいたま市中央区新中里2-2-9

【JR南与野駅徒歩4分・JR北浦和駅徒歩15分】

会場マップ：https://share.google/9Tbj3rm7X1iZyDSuZ(https://share.google/9Tbj3rm7X1iZyDSuZ)

入場料：無料（予約不要）

駐車場：オーロラ・ホール中央 指定駐車場をご利用ください

※台数に限りがございます。

※提携パーキングはございません。

(ハート)メインイベント(ハート)

知ってスッキリ！「3つの特別セミナー」

どなたでも無料でご参加いただける特別セミナーを開催いたします。

お好きなテーマだけのご参加も可能です。

１. お盆セミナー 11:00～

──ご先祖様の“正しいお盆の迎え方”を分かりやすく解説。

２. 終活支援セミナー 13:00～

──お一人様世帯や将来への不安を、今から安心へ変えるために。

３. 葬儀費用セミナー 14:00～

──「広告価格と実際の費用の違い」など、後悔しない葬儀知識を学ぶ。

ー個別相談ブースー(常時受付)

専門スタッフによる無料相談コーナーを設置いたします。

・永代供養墓相談ブース

・納骨堂相談ブース

・お葬式なんでも相談コーナー

・終活支援相談ブース

「跡継ぎがいない」

「お墓の管理が不安」

「費用を事前に知っておきたい」

「終活全般相談・おひとりさまや将来の準備がご心配な方」

そんなお悩みを地域密着の専任スタッフが丁寧にサポートいたします。

ー人気企画・来場特典ー 大好評！アウトレット販売

・返礼品アウトレット販売

─高品質な贈答品をお得な価格でご提供。

※先着30名様

・サランラップバラエティギフト

・パックご飯セット

・仏具アウトレット販売

──ご先祖様を彩る仏具を格安価格で販売。

さらに来場者特典も！

さらに、ご来場いただいた皆様へ

「博愛社オリジナルのもしもノート」を進呈いたします。

※1世帯につき1点まで

YouTube「オーロラチャンネル」も好評配信中

YouTube公式チャンネル「オーロラチャンネル」は、チャンネル登録者数2,000人目前。

“お葬式のリアル”や“終活の基礎知識”を、地域の皆様へ分かりやすく発信しています。

イベント担当者コメント

「終活は、“もしもの準備”だけではなく、“これからを安心して生きるための準備”でもあります。

地域の皆様が、お散歩がてら気軽に立ち寄り、“来てよかった”と思っていただけるイベントになれば嬉しいです。」

―― 株式会社 博愛社 イベント企画担当 ――

お問い合わせ先

株式会社 博愛社 TEL：0120-021-879

■ 博愛社 公式サイト

https://www.hakuaisha.jp/

詳細を見る :https://www.hakuaisha.jp/

■ YouTube公式チャンネル オーロラチャンネル絶賛配信中！！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SbYPiy1Nvb0 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=g4s_HQ7vBl0 ]

■公式Instagram：https://www.instagram.com/hakuaisha?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/hakuaisha?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■公式LINE：https://page.line.me/021cputy

【会社概要】

商号：株式会社 博愛社

代表：代表取締役 村上武白

本社所在地：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 K2ビル5F

本社マップ：https://share.google/WbPyxZepOHEkM02ml

創業：1960年2月

創立：1978年11月

事業内容：葬祭事業・福祉事業・生花事業・宿泊事業

従業員数：グループ連結 200名