【創立66周年】“お葬式・お墓の不安”を楽しく学べる相談会を開催｜博愛社「初夏のさわやか相談会 in オーロラ・ホール中央」
１.イベントチラシ表
２.イベントチラシ裏
ー今回のイベントテーマー
「もしもの不安を、“安心”に変える場所」
お葬式やお墓のことは、気になっていても“なかなか聞けない”もの。
今回の相談会では、地域の皆様が気軽に立ち寄り、専門スタッフへ直接相談できる機会をご提供いたします。永代供養墓や納骨堂、終活支援など、近年ご相談が増えているテーマについても、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
ーイベント概要ー
名称：初夏のさわやか相談会 in オーロラ・ホール中央
日時：2026年7月12日（日）10:00～15:00
会場：オーロラ・ホール中央
住所：埼玉県さいたま市中央区新中里2-2-9
【JR南与野駅徒歩4分・JR北浦和駅徒歩15分】
会場マップ：https://share.google/9Tbj3rm7X1iZyDSuZ(https://share.google/9Tbj3rm7X1iZyDSuZ)
入場料：無料（予約不要）
駐車場：オーロラ・ホール中央 指定駐車場をご利用ください
※台数に限りがございます。
※提携パーキングはございません。
(ハート)メインイベント(ハート)
知ってスッキリ！「3つの特別セミナー」
どなたでも無料でご参加いただける特別セミナーを開催いたします。
お好きなテーマだけのご参加も可能です。
１. お盆セミナー 11:00～
──ご先祖様の“正しいお盆の迎え方”を分かりやすく解説。
２. 終活支援セミナー 13:00～
──お一人様世帯や将来への不安を、今から安心へ変えるために。
３. 葬儀費用セミナー 14:00～
──「広告価格と実際の費用の違い」など、後悔しない葬儀知識を学ぶ。
ー個別相談ブースー(常時受付)
専門スタッフによる無料相談コーナーを設置いたします。
・永代供養墓相談ブース
・納骨堂相談ブース
・お葬式なんでも相談コーナー
・終活支援相談ブース
「跡継ぎがいない」
「お墓の管理が不安」
「費用を事前に知っておきたい」
「終活全般相談・おひとりさまや将来の準備がご心配な方」
そんなお悩みを地域密着の専任スタッフが丁寧にサポートいたします。
ー人気企画・来場特典ー 大好評！アウトレット販売
・返礼品アウトレット販売
─高品質な贈答品をお得な価格でご提供。
※先着30名様
・サランラップバラエティギフト
・パックご飯セット
・仏具アウトレット販売
──ご先祖様を彩る仏具を格安価格で販売。
さらに来場者特典も！
さらに、ご来場いただいた皆様へ
「博愛社オリジナルのもしもノート」を進呈いたします。
※1世帯につき1点まで
YouTube「オーロラチャンネル」も好評配信中
YouTube公式チャンネル「オーロラチャンネル」は、チャンネル登録者数2,000人目前。
“お葬式のリアル”や“終活の基礎知識”を、地域の皆様へ分かりやすく発信しています。
イベント担当者コメント
「終活は、“もしもの準備”だけではなく、“これからを安心して生きるための準備”でもあります。
地域の皆様が、お散歩がてら気軽に立ち寄り、“来てよかった”と思っていただけるイベントになれば嬉しいです。」
―― 株式会社 博愛社 イベント企画担当 ――
お問い合わせ先
株式会社 博愛社 TEL：0120-021-879
■ 博愛社 公式サイト
https://www.hakuaisha.jp/
詳細を見る :
https://www.hakuaisha.jp/
■ YouTube公式チャンネル オーロラチャンネル絶賛配信中！！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SbYPiy1Nvb0 ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=g4s_HQ7vBl0 ]
■公式Instagram：https://www.instagram.com/hakuaisha?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/hakuaisha?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
■公式LINE：https://page.line.me/021cputy
【会社概要】
商号：株式会社 博愛社
代表：代表取締役 村上武白
本社所在地：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-19 K2ビル5F
本社マップ：https://share.google/WbPyxZepOHEkM02ml
創業：1960年2月
創立：1978年11月
事業内容：葬祭事業・福祉事業・生花事業・宿泊事業
従業員数：グループ連結 200名