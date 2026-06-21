【新発売】7種のチリが織りなすスパイシーアガベリキュール「XILA（シーラ）」間もなく販売開始へ

ジェイドックス株式会社

ジェイドックス株式会社（東京都新宿区）は、メキシコシティのマイクロ蒸留所「Flor de Luna（フロール・デ・ルナ）」が手掛けるスパイシーリキュール「XILA（シーラ）」の国内販売を間もなく開始することをお知らせいたします。

XILA Extra Spicy（シーラ エクストラスパイシー）は、オアハカ産エスパディン・メスカルをベースに、7種のチリ、マンゴー、タマリンド、オレンジピールを使用した、複雑で奥行きのある味わいが特徴のクラフトリキュールです。

カクテルへの使用はもちろん、ストレートやロック、ソーダ割りでもお楽しみいただけます。

XILA Extra Spicy（シーラ・エクストラスパイシー）

7種のチリが生み出す、重層的な味わい

XILAは、厳選した7種のチリを独自にブレンドすることで、メキシコ料理や文化に根付く“スパイスの奥深さ”を表現しています。

アタウルフォマンゴーの果実味、タマリンドの甘酸っぱさ、オレンジピールの爽やかな香りに加え、それぞれ異なる個性を持つチリが、味わいに厚みや燻香、シャープな辛み、長い余韻を与えます。

甘みには、ピロンシージョと呼ばれる未精製のサトウキビ糖を使用。コクのあるまろやかな甘みが、全体の味わいをバランスよくまとめています。

7種のチリが重なり合う、刺激的で複雑な味わいが特徴のXILA。

「North America’s 50 Best Bars」選出店であるメキシコシティのForm + Matter（@fomabar.mx(https://www.instagram.com/fomabar.mx/)）や、ロサンゼルスのMirate（@mirate.losangeles(https://www.instagram.com/mirate.losangeles/)）、Death & Co Los Angeles（@deathandcompany(https://www.instagram.com/deathandcompany/)）など、世界的なバーシーンを牽引する名店でも使用されている、実力派のスパイシーリキュールです。

スパイシーマルガリータやメスカルカクテルのアクセントとして、バーテンダーの方々からも注目を集めています。

手作業で仕上げるクラフトスピリッツ

使用する7種のチリは、すべて手作業で丁寧に選別・配合されています。

浸漬後は、7日間かけて少しずつろ過を重ねることで、辛みや旨みを損なうことなく、滑らかで洗練された味わいへと仕上げています。

Flor de Luna（フロール・デ・ルナ）蒸留所

7種のチリについて- チリ・アンチョ：味わいに厚みと奥行きを与えます- チリ・グアヒージョ：軽やかな酸味が全体に明るさを加えます- チリ・パシージャ：ダークな風味が、味わいに深みをもたらします- チリ・モリータ：柔らかな燻香がメスカルとチリの橋渡しをします- チリ・デ・アルボル：シャープな辛みが輪郭を際立たせます- チリ・パシージャ・ミヘ：深い燻煙感が味わいに深みを与えます- チリ・チルテピン：小粒ながら力強い辛みが、長い余韻を演出します

フロール・デ・ルナは、マスター・ディスティラー兼オーナーであるHillhamn Salome氏により2016年に設立された、メキシコシティ初の“完全女性運営”蒸留所です。

男性中心のスピリッツ業界において女性が活躍できる環境づくりを理念に掲げ、製造から運営までを女性たちの手で行っています。

製品概要

シーラ エクストラスパイシー

容量: 750ml / アルコール度数: 20度

原産地: メキシコ

ベース: オアハカ産エスパディン種メスカル

特徴: メキシコに息づくスパイス文化を感じさせる、情熱的で洗練されたアロマが魅力のスパイシーアガベリキュール。カクテルベースとしてはもちろん、ストレート、ロック、ソーダ割りでもお楽しみいただけます。

ご購入はこちら：

詳細を見る :https://www.jdox-import.com/xila

シーラ エクストラスパイシー

Amazon： https://amzn.asia/d/0dZvclpj

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/jdox/2004/(https://item.rakuten.co.jp/jdox/)

直営EC ： https://jdox.stores.jp/

※お取引をご希望の酒販店様は下記よりお電話、Eメールにてお気軽にお問い合わせください。

＊お問い合わせ先＊

■ ジェイドックス株式会社

メキシコを中心にラテンの素敵なものを日本に！

メスカルやテキーラなどの酒類から芋虫の塩やアガベシロップ、

ホウロウ食器などを取り扱っています。

所在地：東京都新宿区新宿4-3-30

Tel : 080-1386-6655

Email：import@j-dox.com

URL：https://www.jdox-import.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/jdox_import/

その他リンク：https://1link.jp/jdox_import