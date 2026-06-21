JO1河野純喜驚きの就活秘話を大暴露！夢のために辞退した超有名企業を実名告白！天才医大生・Laraの壮絶いじめ告白に神田うのが涙…世界的インフルエンサー・MONAKOが直面したショーのヒエラルキーとは

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、2026年6月20日（土）夜9時より放送いたしました。

■新番組『CELEB SECRET』とは？

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズです。本番組では、貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけてまいります。

さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングです。

また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となります。

■ 9か国語を操る現役医大生・Lara、12歳で受けた壮絶な誹謗中傷を告白。神田うの「よく頑張って生きてきてる」と涙

6月20日（土）放送の第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着しました。 ドイツ・ハンブルクの医学部で学ぶLaraは、9か国語を操る天才肌の持ち主。年間学費3000万円という大学に通い、家賃47万円の1LDKの自宅にはハイブランドのアイテムがずらりと並びます。学業の傍ら、テスト前には朝9時から翌朝の6～7時まで「1日21時間の猛勉強」をこなし、さらに東京での絵本制作も行うなど多忙な日々を送る彼女。番組内では、7ヶ月前に身長190cmの“人生初の彼氏”ができたことも嬉しそうに報告しました。

8歳からプロのイラストレーターとしても活動し、過去には雑誌の表紙や小説の挿絵を担当するなど、その実力は折り紙付き。しかし、華やかな経歴の裏には壮絶な過去が…。12歳でサマンサタバサの最年少デザイナーを務めた際、親しい友人から「そんな特別じゃないのに」と言われたり、インターネット上で「デザインがダサい」「ブス」といった心無い言葉を浴びせられるいじめに遭ったことを告白。当時を振り返り、「泣きましたね。つらいですね」と涙を浮かべる一方、「目立つのが好きだし、居心地がいい。変ないじめってみんな遭ったことがあると思う。自分のメンタルに壁を作って自分を守ることが大事で、自分をより良く、より強くしたい」と力強く語りました。

このLaraの姿を見たゲストの神田うのは涙ぐみながら「Laraちゃんよく頑張って生きてきてるなって」「もともと知っていて、SNSもフォローしあっているんだけど、嫉妬されちゃうから、そんな嫉妬に負けずに、自分らしく貫いていってほしい」とエールを送りました。一方、令和ロマン・松井ケムリが「僕はエゴサーチやめようと思いました。悪意のある意見に触れる必要ないですもんね」と語ると、神田は「汚い意見は目にしちゃダメ！」と指南。しかし、神田は続けて「私は…たまにしちゃう（笑）」と言い、スタジオの笑いを誘いました。

■ 世界的インフルエンサー・MONAKO、ファッション業界のシビアなヒエラルキーに直面「上り詰めていきたい」

さらに、青山学院大学在学中にセレブ学生として注目を集め、一躍トップに登り詰めたモデルでインフルエンサーのMONAKOにも密着。現在は国内外で総フォロワー数320万人超を誇る彼女が参加した、ロンドンやミラノのファッションウィークの様子を追いました。その密着VTRの中では、彼女の交際相手がSNSの総フォロワー数が1億を超えるなど絶大な影響力を持つ世界的インフルエンサーのブレント・リベラであることも明かされ、スタジオは驚愕。

日本国内では「インフルエンサーはナメられることが多い」と感じている彼女ですが、「海外だとちゃんとした職業だし、なんなら芸能人より影響力がある」と海外に拠点を広げる理由を語り、「欲しいもの全部手に入れたい」と野心を覗かせます。そんな彼女は、ミラノ・ファッションウィークでのショーの裏側では、パパラッチに撮影されるために自ら戦略的に動く姿も。しかし、ショーで用意された座席が2列目だったことについて、「ブランドが認識している優先順位で席列が決まっているのかなと思います」「インフルエンサーだけじゃなくて招待されている方全員、やっぱヒエラルキーがあるので」とシビアな現実を吐露。「まだまだですね。上り詰めていきたい」と、悔しさをバネにさらなる高みを目指す姿が映し出されました。

■ JO1河野純喜「就活で内定をもらっていた」超有名企業を実名告白

スタジオトークでは、JO1・河野純喜が、グループに加入する前の就職活動について言及。「普通の大学生で、就職活動が6月1日から始まるんですけど、前日5月31日がオーディションの締め切り日だった」と回顧。さらに「それまで普通に就活してて、内定とかもいただいてて」「楽天に …」と、大手企業から内定をもらっていたにもかかわらず、ギリギリで夢を追う決断をした驚きの過去を明かしました。

■「ホノルル空港の…」令和ロマン・松井ケムリが明かした父親の規格外すぎるセレブエピソード

また、令和ロマン・松井ケムリが、証券会社の副会長を務める父親のエピソードを披露。両親がハワイに行った際、父親が発熱して残ることになり、英語が話せない母親が一人で帰国するにあたり、「ホノルル空港の一番偉い人がアテンドに来てくれた」という規格外のセレブエピソードでスタジオを大いに沸かせました。

天才医大生・Laraと世界的インフルエンサー・MONAKOの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされた『CELEB SECRET』第1話は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」新作オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』 番組概要

配信日時：2026年6月20日（土）夜9時

第1話配信URL：https://abema.go.link/4SN7m

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059

『CELEB SECRET』番宣映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p702

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/